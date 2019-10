Draghi, dopo la Bce è il momento di dedicarsi al Belpaese

Ma possiamo consolarci perché, al di là delle intenzioni della signora Serenella sul destino del marito, “Supermario” dovrebbe comunque tornare ad occuparsi direttamente dell’Italia come ai tempi in cui era governatore in via Nazionale. Qualcuno lo vede già al Quirinale nel 2022 al posto del presidente Mattarella, ma non credo che l’ormai ex “numero uno” dell’Eurotower starà con le mani in mano per quasi tre anni. In questi giorni, ho letto che Draghi è un grande appassionato in tv dei film polizieschi americani , ma una volta mi disse che non perdeva neppure una puntata dell’italianissima “Striscia la notizia”: è il momento di dedicarsi direttamente al Belpaese.