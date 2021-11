Draghi: «La pandemia è sotto controllo, ma in lieve e costante peggioramento»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«La pandemia in Italia è sotto controllo, siamo nella situazione migliore in Europa grazie alla campagna vaccinale che è stata un successo notevole», ma la pandemia «è in lieve ma costante peggioramento». Lo ha detto il premier Mario Draghi, al termine del Consiglio dei ministri, nel corso della conferenza stampa con i ministri della Salute Roberto Speranza e per gli Affari regionali Mariastella Gelmini. «Vogliamo essere molto prudenti - ha spiegato introducento le nuove misure restrittive - per riuscire a mantenere quello che abbiamo conquistato nell’ultimo anno». Il premier ha ricordato che sono stati presi «importanti provedimenti in tema di controllo della pandemia». Insomma la linea del governo è frenare i contagi con il green pass rafforzato, evitando le chiusure. É la linea scelta dal Governo per contenere la corsa deil contagio, cercando di limitare al massimo la chiusura delle attività economiche.

Dal 6 dicembre si cambia

Dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio arriva il super green pass, elemento principale del giro di vite del governo sulle misure per combattere la pandemia. Sarà obbligatorio per il trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale. E per entrare in albergo. I no vax col tampone potranno andare a lavorare, ma già in zona bianca solo i possessori di super green pass - quindi i vaccinati o guariti - avranno accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche. Dal 15 dicembre arriva anche l’obbligo di vaccino per il personale amministrativo della sanità, il personale scolastico (docente e amministrativo), per le forze dell’ordine, i militari e il soccorso pubblico. E ci saranno campagne di informazione sui media per spingere le vaccinazioni.

Governo compatto, ma non sottovalutare diversità di vedute

«Quelle che sembravano essere diversità di posizioni prima del Consiglio dei ministri - ha sottolineato il premier Draghi - sono sparite, la decisione è stata unanime». E rispetto a un Paese che si contrappone tra vax e no vax «è importante che il Governo sia compatto, che non ci siano cedimenti o posizioni diverse come tante altre volte in passato. La mancanza di compattezza» può diventare una «scusa per l'evasione dall'obbligo, per la contrapposizione, per la tensione». Ma allo stesso tempo, ha precisato, «non bisogna sottovalutare né criminalizzare diversità di comportamenti e vedute».

Tim: priorità a protezione di occupazione, tecnologia e rete

Rispondendo a una domanda sull’offerta Kkr su Tim, il premier Draghi ha sottolineato «siamo ancora ai primissimi passi in cui molte cose devono essere valutate. Quello che il governo ha fatto e ha detto è che ha tre priorità nell’analizzare questa offerta e il futuro di Tim: la protezione dell’occupazione, la seconda è la protezione della tecnologia, di grandissimo valore, che è all’interno del gruppo Tim sotto le varie società. La terza è la protezione della rete». E «all’interno il governo valuterà questa offerta e varie prospettive future per la società. Draghi ha detto che il governo ha creato un comitato di ministri più direttamente coinvolti nella gestione della risposta a questa offerta del fondo americano Kkr e in generale del settore delle Tlc. Ne fanno parte «il ministro dell’industria, il ministro Colao, e ci sarà un interessamento del ministro Orlando per le questioni del lavoro quando si porranno».

Inflazione dovuta alla forte crescita del Paese e a fattori esterni

Draghi rispondendo a una domanda su Covid e inflazione ha spiegato che «le due cose non sono necessariamente legate tra loro ma che comunque - l’inflazione - «è in parte causata dalla forte crescita del paese» oltre che «da fattori esterni come la difficoltà di approvvigionamento delle materie prime fondamentali e di materiali maggiormente utilizzati». Draghi ha ricordato gli «aumenti del prezzo di generi di più largo consumo come i generi alimentari. Per alcune di queste voci, ad esempio le forniture di materiali fondamentali, l’aumento dipende dal fatto che tutti i paesi sono ’rimbalzati’ e che la domanda mondiale è aumentata. Ci sono ’strozzature’, ma gli esperti dicono che tenderanno a dimiuire». E ha osservato che «l’aumento del prezzo dell’energia e questo dipende perche il gas è molto aumentato». Anche qui «le previsioni dicono che forse non continuerà ad aumentare l’anno prossimo», ma su questo «il governo ha già preso provvedimenti da 3 miliardi per alleggerire il carico sulle bollette».