Draghi ai laboratori del Gran Sasso: «Visita nello straordinario. La ricerca sia al centro della crescita dell’Italia»

«Una visita nello straordinario, un posto incredibile. Complimenti veramente a tutti quelli che ci lavorano e anche complimenti a chi lo costruì tanti anni fa. Se non ci si viene non si immagina che cosa è». É stato il primo commento del premier Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Infn, l’Istituto nazionale di fisica nucleare. Una eccellenza nazionale, laboratori che il mondo ci invidia. Il premier, giunto in elicottero, è stato accompagnato dal professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica nel 2021 per i suoi studi sui sistemi complessi. Draghi ha ricordato incontrando la comunità scientifica dei laboratori, che gli esperimenti che si svolgono lì «vi rendono un punto di riferimento per la comunità scientifica mondiale». Draghi in serata sarà a Parigi, all’Eliseo, per una cena di lavoro con il presidente francese Macron.

Nella visita Draghi è stato accompagnato anche dal direttore dei Laboratori nazionali del Gran Sasso Ezio Previtali, dal presidente dell'Infn Antonio Zoccoli e da ricercatori e ricercatrici dei laboratori. Draghi ha incontrato poi la comunità scientifica dei laboratori e le autorità nella Sala Conferenze “E. Fermi”, all’esterno dei laboratori, alla presenza anche di Lucia Votano, che ha diretto i Laboratori del Gran Sasso dal 2009 al 2012.

Nel Pnrr 30 miliardi a progetti di istruzione e ricerca

«La ricerca deve essere al centro della crescita dell'Italia», ha sottolineato il premier. «Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza - ha detto Draghi - investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca. Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro.Finanzieranno cinque Centri nazionali, gli Ecosistemi dell’innovazione territoriali e le infrastrutture di ricerca e di innovazione.Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze».

Puntare sulle donne

«Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomini», ha ricordato Mario Draghi. «Oggi sono molte di più le ricercatrici italiane che si affermano ai massimi livelli. Penso a Lucia Votàno - che è qui con noi - la prima donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso. E a Fabìola Gianotti, direttrice del Cern e coordinatrice del progetto che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs. Un numero sempre maggiore di scienziate guida progetti che spingono in avanti le frontiere della ricerca. Questi Laboratori, dove otto su 14 responsabili di progetto sono donne, costituiscono un esempio per tutti».

Promuovere la cultura del merito

Il premier ha anche sottolineato l’importanza di «promuovere la cultura del merito, con la consapevolezza che i risultati possono non essere immediati. Perché, come ci ricorda il professor Parisi, “il lavoro migliore di una vita di ricerca può saltare fuori per caso” e le sue applicazioni “apparire in campi assolutamente imprevisti”».