Draghi lavora al discorso per la fiducia in Parlamento. Orlando vede i sindacati su blocco licenziamenti

10:27 Meloni,dubbi su competenze di Speranza e Lamorgese

«Metto in dubbio la competenza di Roberto Speranza in una nazione che ha il record di decessi da Covid, metto in discussione che si sia lavorato bene per fermare il virus, metto in discussione il lavoro del ministro Lamorgese, mi chiedo perché non si riesca a difendere i confini italiani». Sono alcune delle considerazioni espresse da Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di “Il caffè della domenica” in onda su Radio24. «Penso di non essere in splendida solitudine - ha aggiunto -, ma con qualche milione di italiani che guardano attoniti di fronte a quello sta accadendo, allora questa solitudine me la tengo volentieri.»