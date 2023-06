Draghi: «Le banche centrali devono continuare la lotta all’inflazione»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Le banche centrali devono fare quello che stanno facendo e agire sui tassi di interesse per ridurre l'inflazione. Il target del 2%? Non va cambiato, sarebbe una perdita di credibilità per la Bce. Quando io ne ero il presidente e l'inflazione viaggiava tra lo 0 e l'1% mi è stato chiesto più volte di ridurre il target di inflazione e interrompere così la riduzione dei tassi. Ma non si può cambiare un target solo perché non si è capaci di raggiungerlo».

L'ex premier italiano ed ex presidente di Bce, ...