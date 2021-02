Draghi, da lunedì nuovo giro di incontri. L’ok di Lagarde (Bce): farà ripartire l’economia con l’aiuto dell’Ue Settimana decisiva per il premier incaricato: da lunedì nuovo giro di consultazioni e incontri anche con le parti sociali. I primi dossier da affrontare: emergenza sanitaria, revovery, lavoro, provvedimenti in parlamento. di Cl.T.

Appoggio di Lega e 5 Stelle, Draghi va oltre maggioranza "Ursula"

Settimana decisiva per il premier incaricato: da lunedì nuovo giro di consultazioni e incontri anche con le parti sociali. I primi dossier da affrontare: emergenza sanitaria, revovery, lavoro, provvedimenti in parlamento.

La settimana che si apre è decisiva per il premier incaricato, Mario Draghi. Da lunedì 8 febbraio, l’ex presidente della Bce darà il via al secondo giro di consultazioni con i partiti, propabilmente iniziando ad illustrare primi “titoli” sulle azioni urgenti da intraprendere, oltre ai nomi sulla squadra di governo. Il via libera di sabato, seppur con dei distunguo, da Lega e M5S allarga la maggioranza parlamentare, che, almeno stando agli annunci, sosterrà il nuovo governo targato Draghi. Che ha subito ricevuto un segnale di appoggio dall’attuale presidente della Bce, Christine Lagarde: «Draghi farà ripartire l’economia con l’aiuto Ue».

Le parole di sostegno di Lagarde

La numero uno della Bce ha spiegato che «l’Italia e l'Europa sono fortunate che Mario Draghi abbia accettato la sfida di aiutare a mettere fine alla crisi economica e sociale dell’Italia, in un momento in cui questa è il Paese dell’Eurozona colpito più duramente dalla pandemia. Ho piena fiducia - ha aggiunti Lagarde in un’intervista al francese Journal Du Dimanche - che Mario Draghi sarà all’altezza della sfida. Ha tutte le qualità che ci vogliono: ha la competenza, il coraggio e l'umiltà necessarie» per «far ripartire l’economia italiana con l’aiuto dell’Europa». In quanto alla ripresa, Lagarda sostiene che «si è rallentata ma non è deragliata», arriverà in estate, e sottolinea che «non dobbiamo ripetere gli errori del passato, togliendo in una sola volta gli stimoli», ma attuare una riduzione flessibile.

I prossimi incontri con partiti e parti sociali

Del resto, i primi due giorni di consultazioni hanno indicato una linea. Nei colloqui l’ex presidente della Bce ha parlato soprattutto di obiettivi. E e il primo fra tutti è quello di ricostruire la «fiducia» nel Paese depresso dal Covid-19 e dalla crisi sociale ed economica. Per farlo, ha ripetuto, bisogna puntare anzitutto su «lavoro e impresa» ma anche su «scuola e cultura». In che modo e con quale tipo di interventi lo spiegherà nel secondo giro di consultazioni che si concluderà martedì e nel quale manifesterà i punti salienti del suo programma di Governo. Concetti che saranno ribaditi anche negli incontri con le parti sociali che, presumibilmente, si terranno dopo la fine delle consultazioni con i partiti e la salita al Colle per sciogliere la riserva.

I dossier urgenti

Il punto è che Mario Draghi non potrà concedersi troppo tempo per approfondire i tanti dossier in sospeso. Dovrà subito fare i conti con l’emergenza sanitaria e la necessità di accelerare la “campagna” di vaccinazioni. C’è poi il Recovery Plan ereditato dal governo Conte 2: qui l’ex presidente della Bce dovrà dare indicazioni precise alle Camere. Ci sono poi gli impegni legati alle scadenze dell’agenda parlamentare. A partire dai decreti legge fermi in Parlamento. L’ultimo targato Conte è quello sulla nuova mini-proroga al 28 febbraio del congelamento delle cartelle fiscali. Ma è soprattutto sul Milleproroghe all’esame della Camera che saranno puntati i riflettori.

I nodi lavoro e decreto Ristori 5

C’è poi la scadenza sul lavoro, con il 31 marzo che terminano le misure emergenziali. E il decreto Ristori 5 con la dote di 32 miliardi di nuovo scostamento di bilancio da finalizzare. Il governo Conte 2 aveva ipotizzato un allungamento della cig d’emergenza fino a 26 settimane oltre a uno pacchetto di indennizzi. Bisognerà ora vedere se il provvedimento manterrà questa configurazione o si tramuterà in nuovo provvedimento.