Draghi: mantenere unità Ue su energia e accoglienza ucraini. Von der Leyen: nuovo pacchetto di sanzioni

«L’Ue ha dato prova di straordinaria unità. Siamo uniti nel rispondere all’appello del presidente Zelensky che ci ha chiesto aiuti finanziari, umanitari e militari. Questa unità è la nostra principale forza ed è essenziale mantenerla» in aspetti come «l’accoglienza» degli ucraini e «la tutela energetica» di cittadini e imprese. Lo ha detto il premier Mario Draghi nella dichiarazione congiunta con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, prima del loro incontro a Bruxelles. Draghi è a palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea a Bruxelles, dove ha incontrato la presidente on der Leyen, in vista del Consiglio Europeo informale di Versailles. Al centro dei colloqui, la questione delle fonti di energia e la dipendenza dagli idrocarburi russi. Palazzo Chigi ha reso noto che la telefonata tra Draghi e il cancelliere Scholz è prevista stasera.

Von der Leyen, nuovo pacchetto di sanzioni allo studio

«Dobbiamo fare in modo che non ci siano scappatoie e che l’effetto delle sanzioni sia massimizzato. Le sanzioni in atto stanno davvero mordendo, vediamo le turbolenze sull’economia russa», ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa con il premier Mario Draghi. Ma considerata «l’evoluzione della situazione in Ucraina» e l’attacco «sconsiderato del Cremlino a cittadini, donne, bambini, uomini, naturalmente stiamo lavorando anche su ulteriori sanzioni». «Discuteremo della situazione in Ucraina, dell’atroce guerra condotta da Putin, e del nuovo pacchetto di sanzioni su cui stiamo lavorando», ha affermato la presidente della Commissione europea.

Focus sulla protezione dei consumatori dal caro energia

«Una parte importante della nostra discussione si concentrerà sulla protezione dei consumatori dagli attuali prezzi dell’energia che stanno riscuotendo un pedaggio su consumatori e imprese», ha detto la presidente von der Leyen. «Discuteremo di come assicurarci che il nostro mercato elettrico resti efficiente nonostante prezzi del gas più alti», ha detto von der Leyen segnalando che al riguardo il punto “strutturale” è che il «mix energetico si sta trasformando» e che «la vasta quota di gas, petrolio e carbone cambierà con investimenti massici nelle rinnovabili», Von der Leyen ha sottolineato che «vedremo una quota più ampia e crescente di rinnovabili, lo aumenteremo in maniera massiccia» e questo «cambierà la struttura del nostro mercato». Quindi, ha detto, «guarderemo alla composizione del mercato».

Draghi: uniti nell’imporre sanzioni senza precedenti a Mosca

«L'Unione Europea - ha detto Draghi nel punto stampa - ha dato prova di straordinaria unità. Siamo uniti nel condannare con forza l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Siamo uniti nell'imporre sanzioni senza precedenti nei confronti di Mosca. E siamo uniti nel rispondere all'appello del presidente ucraino Zelensky che ci ha chiesto aiuti finanziari, umanitari, militari per difendersi dall'aggressione russa. Questa unità – anche con gli alleati della Nato e del G7 – è la nostra principale forza. È essenziale mantenerla nell'affrontare tutte le conseguenze che questa crisi avrà sull'Unione Europea, come l'accoglienza dei rifugiati dall'Ucraina e la tutela della sicurezza energetica per cittadini e imprese».

Sull’attuazione delle sanzioni tutti facciano come l’Italia

«Vorrei davvero vedere che misure analoghe» sull’attuazione delle sanzioni «siano prese da tutti i nostri Paesi» come ha fatto l’Italia, ha detto il premier Draghi in un passaggio, pronunciato in inglese, della dichiarazione congiunta con la presidente della Commissione Ue. «Ora dobbiamo essere tutti rapidi nell’attuazione di questo punto», ha ribadito, sempre in inglese, il capo del governo italiano.