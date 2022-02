Draghi: per Mattarella e governo stesse priorità, ora verifica su Pnrr

La partita per la seconda rata

L’erogazione della seconda rata di 24,1 miliardi, in scadenza al 30 giugno 2022, presuppone infatti il conseguimento di 45 traguardi e obiettivi. A fine anno poi ci sono in pagamento altri 21,8 miliardi ai quali se ne sommano ulteriori 27 per il giugno del prossimo anno. «Un risultato di straordinaria importanza per questo Governo - ha rilanciato il ministro della Pa, Renato Brunetta, intervenuto ieri a Radio24 - che avrebbe completato alla scadenza del suo mandato 180 tra milestones e target sui 520 complessivi, consentendo all’Italia di ottenere il pagamento di quattro rate per un totale di 88,4 miliardi di Euro: quasi la metà delle risorse previste dal Piano».

Le soluzioni contro la pandemia

L’altra priorità resta la pandemia. Draghi è convinto che il peggio sia ormai alle spalle. La proroga di soli 10 giorni (inizialmente l’ipotesi era di 15) per le mascherine all’aperto e per tenere ancora chiuse le discoteche conferma che ci stiamo avviando alla stagione delle riaperture e alla fine dello stato di emergenza, in scadenza il 31 marzo e che - salvo sorprese che nessuno si augura - non verrà quindi prorogato. Domani il Consiglio dei ministri darà poi le nuove direttive sulle scuole. Al termine della riunione di ieri proprio per questo il premier si è intrattenuto con i titolari dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e della Salute, Roberto Speranza. Non è mancato neppure un rapido confronto con Dario Franceschini, il ministro dei Beni culturali del Pd che non ha mai nascosto la sua opposizione al trasloco di Draghi da Palazzo Chigi al Colle.

Le fibrillazioni politiche nella maggioranza

Le tensioni politiche non sono infatti svanite e Draghi sa che dovrà tenere al riparo l’esecutivo soprattutto dalle fibrillazioni interne ai partiti della sua maggioranza. L’incontro con il leader della Lega, Matteo Salvini, inizialmente annunciato per lunedì 31 gennaio, non è stato ancora inserito formalmente nell’agenda del premier. Ma il sussulto di Giorgetti ieri, che ha chiesto conto con una «certa gravità» dell’aggiornamento della lista dei soggetti fragili, esprime bene il nervosismo che si registra nel Carroccio con il ministro dello Sviluppo alle prese con le principali crisi industriali. Ma anche nel M5s l’aria è tesissima. Con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, molto vicino al premier, colpito da un attacco via Twitter che secondo i suoi fedelissimi è stato orchestrato dagli avversari interni.