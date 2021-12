Draghi a Med Dialogues: su Mediterraneo e Libia si giocano grandi sfide per pandemia e clima

Su immigrazione Governo libico contro Agenzie Onu

Ma un altro tema caldo del dossier libo riguarda l'immigrazione. Domani in videoconferenza al Med interverrà la ministra degli Esteri libica Najla Mangoush. Anche lei sembra vittima di quella sorta di neosovranismo gheddafiano che si sta diffondendo tra i sottosegretari agli esteri e che guarda con diffidenza quando non proprio con ostilità a tutt gli aiuti che il sistema delle nazioni Unite come Unhcr e Oim stanno fornendo al Paese in tema di migranti. Ne è un esempio i problemi incontrati di recente per il rimpatrio assistito in Italia di alcuni bambini organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio.

Di Maio:costruire agenda positiva per Mediterraneo

Ieri al Med è intervenuto il ministro degli Esteri Luigi di Maio. «I nostri sforzi – ha detto -fanno parte di uno sforzo comune per rilanciare il partenariato tra l’Europa e il suo più ampio vicinato meridionale, per affrontare insieme le sfide comuni e trasformarle in opportunità per il beneficio comune». Il ministro ha quindi evidenziato come l’obiettivo dei Med Dialogues sia la costruzione di una “Agenda positiva”, che guardi al Mediterraneo «non come un epicentro di crisi, ma ne riconosca le straordinarie potenzialità, in primis come piattaforma materiale e ideale di connessione tra Europa, Africa e Asia, unite in un unico macro-continente. Le rivalità ideologiche, la competizione per il controllo delle risorse e l’emergere di nuove crisi che si sommano a quelle da tempo irrisolte non devono limitare il nostro sforzo, ma anzi rafforzarlo per contrastare dinamiche negative».