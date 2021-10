Draghi: riforma catasto non è patrimoniale. Il governo va avanti, non segue elezioni

4' di lettura

Nessuna patrimoniale, il governo non tocca le case degli italiani. È quanto ha sottolineato il presidente del Consiglio Mario Draghi, durante la conferenza stampa al termine del vertice Ue in Slovenia. «Questo governo non tassa, non tocca le case degli italiani. L’ho detto fin dall’inizio: questo governo non aumenta le tasse», ha aggiunto il giorno dopo il via libera del Consiglio dei ministri alla delega fiscale, e a poche ore dallo strappo della Lega che non ha partecipato alla riunione dell’esecutivo a Palazzo Chigi in quanto, ha spiegato il leader Matteo Salvini, la riforma del catasto «è una patrimoniale su un bene già tassato». .

Draghi, basta opacità,su catasto operazione trasparenza

Quella sul catasto, ha sottolineato il premier in conferenza stampa, è una «operazione di trasparenza». «Perché nascondersi dietro l’opacità e calcolare le tasse sulla base di numeri che non hanno senso? Sono numeri che sono stati verificati vent’anni fa, moltiplicati per un numero, 160, che è il frutto di un negoziato. Non è meglio fare luce, essere trasparenti? E poi la decisione se far pagare o meno è una decisione assolutamente diversa ma intanto facciamo chiarezza».

Non turbiamo ripresa con attacchi fiscali

Il governo non aumenta le tasse « il motivo è semplice - ha aggiunto Draghi -, l’ho detto tante volte: l’economia italiana prima del Covid era molto fiacca e quando è entrata nella pandemia ha avuto un trauma, un tracollo tra i più alti tra i paesi Ue. Ora è il momento in cui le attività economiche sono ripartite, quindi lasciamo che ripresa si consolidi, non turbiamola con attacchi fiscali: questo il motivo dietro a questa decisione».

Fisco, Lega: bene Draghi contro tasse, ora agiscano Camere

«Bene Draghi contro patrimoniale e nuove tasse sulla casa, adesso il Parlamento in Aula tolga ogni accenno a riforma del Catasto che preluda a nuove tasse sulla casa». Così fonti della Lega dopo le parole del Presidente del Consiglio.

Salvini? governo va avanti, non segue elezioni

Il presidente del Consiglio è intervenuto anche sullo strappo che si è consumato in Consiglio dei ministri, in occasione del via libera alla delega fiscale, quando i ministri della Lega non hanno partecipato alla riunione. «Il governo - ha detto Draghi - va avanti: l’azione del governo non può seguire il calendario elettorale». Il ptremier ha risposto a una domanda su un’eventuale apertura di una crisi dopo gli attacchi di Matteo Salvini. Quanto alla riforma del catasto, «non è una patrimoniale», ha chiarito. «Questo governo - ha continuato - non tassa, non tocca le case degli italiani. L’ho detto fin dall’inizio: questo governo non aumenta le tasse».