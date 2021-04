Draghi: «Nel Recovery plan c’è il destino dell’Italia. Avremo 248 miliardi, nessun taglio al superbonus»

Giovani tra maggiori beneficiari Pnrr



«I giovani saranno tra i principali beneficiari di tutto il Piano. Gli investimenti e le riforme sulla transizione ecologica creeranno principalmente occupazione giovanile. La creazione di opportunità per i giovani nel mondo del lavoro sarà anche l'effetto naturale degli interventi sulla digitalizzazione che, tra l'altro, consentiranno di completare la connettività delle scuole». Draghi ha spiegato che «oltre al piano agli asili nido, di cui ho già parlato, i giovani beneficiano dalle misure per le infrastrutture sociali e le case popolari. E in un prossimo decreto, di imminente approvazione, sono previsti altre risorse per aiutare i giovani a contrarre un mutuo per acquistare una casa. Sarà possibile non pagare un anticipo, grazie all'introduzione di una garanzia statale».

Nessun taglio al superbonus: impegno per proroga nel 2023

«Per il Superbonus al 110% - ha detto Draghi - sono previsti, tra Pnrr e Fondo complementare, oltre 18 miliardi, le stesse risorse stanziate dal precedente governo. Non c’è alcun taglio. La misura è finanziata fino alla fine del 2022, con estensione al giugno 2023 solo per le case popolari. È un provvedimento importante per il settore delle costruzioni e per l'ambiente. Per il futuro, il Governo si impegna a inserire nel Disegno di Legge di bilancio per il 2022 una proroga dell'ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021, con riguardo agli effetti finanziari, alla natura degli interventi realizzati, al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e sicurezza degli edifici».

Sul lavoro 22 miliardi: focus su gap genere

«La quinta Missione - ha spiegato il premier illustrando il Pnrr - è destinata alle politiche attive del lavoro e della formazione, all’inclusione sociale e alla coesione territoriale. I fondi destinati a questi obiettivi superano nel complesso i 22 miliardi. Ulteriori 7,3 miliardi di interventi beneficeranno delle risorse di React-Eu». Draghi ha aggiunto: «Sono introdotte misure a sostegno dell’imprenditorialità femminile e un sistema di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare politiche adeguate a ridurre il gap di genere».

Monitoraggio al Mef, cabina di regia a Palazzo Chigi

«Le funzioni di monitoraggio, controllo e rendicontazione e i contatti con la Commissione europea sono affidati al ministero dell’Economia e delle Finanze. Infine, è prevista una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio, con il compito tra l’altro di interloquire con le amministrazioni responsabili in caso di riscontrate criticità nell'attuazione del Piano».

La scadenza: entro venerdì testo a Bruxelles

Dopo l’intervento di Draghi si passerà alla discussione generale. Martedì 27 aprile alle ore 11 è attesa la replica del premier e il voto dell’aula, mentre alle 15 il premier sarà a Palazzo Madama per informare anche i senatori. Il Pnrr dovrebbe tornare poi in Consiglio dei minsitri per il via libera prima di essere inviato, entro venerdì 30 aprile, a Bruxelles. La prima tranche di fondi, se non ci saranno problemi,dovrebbe arrivare a luglio.