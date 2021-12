Draghi: «Nel Pnrr oltre 6 miliardi per combattere la marginalizzazione»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede oltre 6 miliardi di euro per le persone con disabilità. Miglioriamo l'accessibilità ai trasporti e ai luoghi di cultura e abbattiamo barriere architettoniche che impediscono alle persone con disabilità di usufruire dei servizi come gli altri cittadini. Potenziamo l'assistenza di comunità, l'assistenza domiciliare e la telemedicina, per prevenire l'istituzionalizzazione. Ci impegniamo a garantire tutte le cure necessarie in un contesto autonomo e socialmente adeguato, per combattere la marginalizzazione». Lo ha detto il premier Mario Draghi in un passaggio del suo intervento alla Conferenza nazionale sulla disabilità.

In Italia tre milioni di persone con disabilità

Il premier ha ricordato come secondo le più recenti stime dell'Istat, le persone con disabilità in Italia sono più di tre milioni. «Questo numero, per quanto significativo, non rappresenta l'unicità di ogni vita. Ogni disabilità è diversa e ha bisogno di un sostegno specifico. Soprattutto - ogni persona è diversa, e ha il diritto di seguire le proprie aspirazioni. L'assistenza deve tenere conto dell'individualità». Il premier ha sottolineato come le persone con disabilità vadano accompagnate nell'elaborazione di progetti di vita personalizzati e indipendenti. E ha ricordato che la pandemia ha reso ancora più urgente agire in questo senso. E che la crisi sanitaria ha acuito le debolezze del sistema di sostegno per le persone non autosufficienti.

Difficili con la pandemia le politiche di inclusione

E le restrizioni adottate per frenare il contagio, ha sottolineat Draghi, «hanno reso più difficile mettere in atto politiche di inclusione, in particolare in ambito scolastico. Dei 281 mila studenti con disabilità che frequentano le scuole italiane, quasi uno su quattro non ha potuto partecipare alla didattica a distanza nei primi mesi della pandemia. Una perdita enorme – per gli studenti, per le famiglie, per la società».

Priorità del governo la tutela delle persone con disabilità

«La tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità è una priorità assoluta per il Governo.La decisione di istituire un ministero dedicato riconosce le specificità e l'urgenza di questo tema. Permette alle amministrazioni e alle associazioni di avere un punto di riferimento istituzionale, con cui dialogare e collaborare in modo costante. A questo proposito, vorrei sottolineare come il Governo non abbia affatto sottratto soldi all'assistenza alle persone con disabilità per finanziare altre misure».

Rafforzare la rete di assistenza

Le risorse che non sono state utilizzate nel 2021 saranno destinate, già nel 2022, «ad aiuti economici per le persone con disabilità e a interventi per rafforzare la rete di assistenza. Nonostante le difficoltà, il Governo si è mosso con determinazione per aiutare le persone con disabilità durante l'emergenza». Il premier ha ricordato che nelle scuole, a partire da marzo, gli studenti con disabilità sono potuti tornare in presenza anche in zona rossa, in anticipo rispetto a molti loro compagni. E negli ospedali - dove i pazienti con disabilità hanno potuto fare affidamento sui loro accompagnatori, nonostante le restrizioni all'accesso. «L'andamento della pandemia - ha precisato Draghi - ci impone di mantenere alta l'attenzione su questo tipo di assistenza.Ma dobbiamo andare oltre la gestione della crisi e progettare interventi di lungo periodo, per migliorare in modo permanente la vita delle persone con disabilità in Italia».