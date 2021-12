Draghi, caro bollette: «Le società che hanno fatto più utili partecipino ai costi»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«É difficile pensare a una riflessione strutturale che non guardi ai profitti che le società hanno avuto, difficile non chiamare alla compartecipazione dei costi comuni chi ha maturato questi profitti». Lo ha detto il premier Mario Draghi alla Camera, nel corso della replica alle Comunicazioni in aula in vista del Consiglio europeo del 16-17 dicembre, parlando dell’aumento dei costi dell’energia. Contro il rincaro delle bollette ci sono «stanziamenti imponenti, di misura mai vista prima, orientata a sollevare i più deboli. Questi stanziamenti non possono andare avanti all’infinito, quindi serve una soluzione strutturale e occorre fare una riflessione sul meccanismo di prezzo dell’energia». Il premier ha sottolineato che «in Europa è iniziata una riflessione in cui parte attiva è Cingolani».

Priorità limitare la volatilità dei prezzi dell’energia

«Nell'immediato, la nostra priorità è limitare la volatilità dei prezzi dell'energia, che rischia di avere un impatto significativo sui bilanci delle famiglie e delle imprese. In particolare, vogliamo proteggere le fasce più deboli della popolazione, che risentono maggiormente di questi aumenti», ha spiegato il presidente del Consiglio in un passaggio del suo intervento alla Camera in vista del Vertice Ue.

Caro bollette, previsti 3,8 mld ma pronti ad altri fondi

«Da giugno il governo ha stanziato più di 4 miliardi» contro il caro bollette. «Per l’anno prossimo, abbiamo previsto altri 3,8 miliardi e siamo pronti a aggiungere altre risorse se l’andamento dei prezzi non dovesse stabilizzarsi. Per il primo trimestre 2022, annulliamo gli oneri generali di sistema per le utenze elettriche domestiche, per le piccole attività commerciali, per le microimprese; riduciamo al 5 per cento l’aliquota Iva e abbattiamo gli oneri generali di sistema per il gas; e per i cittadini più poveri e in gravi condizioni di salute, c’è quasi un miliardo per rafforzare le agevolazioni».

Inverno e variante Omicron impongono massima attenzione

«L’inverno e la diffusione della variante Omicron - dalle prime indagini, molto più contagiosa - ci impongono la massima attenzione nella gestione della pandemia. I contagi - ha ricordato Draghi - sono in aumento in tutta Europa: nell’ultima settimana, nell’Ue, si sono registrati in media 57 casi al giorno ogni 100.000 abitanti. In Italia, l’incidenza è più bassa, quasi la metà, ma è comunque in crescita. Il Governo ha deciso di rinnovare lo Stato di emergenza fino al 31 marzo per avere tutti gli strumenti necessari per fronteggiare la situazione. Invito i cittadini a mantenere la massima cautela».

Tampone da Paesi Ue? Omicron diffusissima e non c’è molto da riflettere

Nella replica Draghi ha spiegato le ragioni dell’ordinanza del ministro Speranza sull’obbligo di tampone imposto anche per gli arrivi dalla Ue: «É semplicemente dovuta al fatto che abbiamo questa variante Omicron che ha una capacità di diffusione nettamente superiore alle altre». E ha ricordato che fino a oggi in Italia i casi di variante Omicron sono meno dello 0,2%, «mentre in altri Paesi europei, per esempio la Danimarca, è molto diffusa, e nel Regno Unito è diffusissima, per cui si è pensato di attuare la stessa pratica che si usa oggi per i visitatori che provengono dal Regno Unito: il tampone. Non credo che ci sia molto da riflettere su questo».