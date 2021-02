Draghi, plauso dai big. Salvini: la Lega cè. Zingaretti: Italia in ottime mani L’intervento al Senato del premier ha convinto tutti, dal Pd alla Lega. Solo Meloni ferma sul no. Dagli scranni del centrodestra si è levato un “buuu” quando Draghi ha ringraziato Conte per il lavoro svolto

L'intervento al Senato del premier ha convinto tutti, dal Pd alla Lega. Solo Meloni ferma sul no. Dagli scranni del centrodestra si è levato un "buuu" quando Draghi ha ringraziato Conte per il lavoro svolto

Con un discorso di 53 minuti, interrotto da ben 21 applausi, un emozionato Mario Draghi ha chiamato le forze politiche all'unità chiedendo al Parlamento «responsabilità» per un periodo di ricostruzione simile a quello del dopoguerra. E l’intervento al Senato del professore ha convinto tutti, dal Pd alla Lega. Dagli scranni del centrodestra si è levato un solo “buuu” quando il premier ha ringraziato Conte per il lavoro svolto. Al termine dell'intervento il primo a mostrare soddisfazione è stato Matteo Renzi che ha osservato come Draghi abbia espresso «una visione attraverso un discorso straordinario». Ma poco più in là, nei saloni di palazzo Madama, Matteo Salvini è sembrato essere sulla stessa lunghezza d'onda: «Ottimo punto di partenza, nel nome dell'efficienza, della trasparenza e del cambiamento. La Lega c'è!». Anche sulla «irreversibilità» dell’euro citata da Draghi il leader della Lega ha tagliato corto: «Quello dell'Euro non è un tema di attualità».

Salvini: da Draghi ottimo punto partenza, la Lega c'è'



«Più salute e meno tasse, più rimpatri e meno burocrazia, più cantieri e meno sprechi, responsabilità e rispetto nei confronti delle future generazioni, orgoglio di essere italiani.Ottimo punto di partenza, nel nome dell'efficienza, della trasparenza e del cambiamento. La Lega c'è!», è il commento del leader della Lega, Matteo Salvini che aggiunge: «Vedremo di essere la parte concreta di questa maggioranza: le liti le lascio agli altri». Draghi sui vaccini dimostra di essere «una persona di buon senso», aggiunge il governatore del Veneto Luca Zaia.

Renzi: Draghi ha dato visione, valeva la pena aprire crisi

Draghi «ha dato una visione, puoi amarla o non amarla, apprezzarla o non apprezzarla, ma ha dato una visione» ha detto Matteo Renzi parlando con i giornalisti in Transatlantico in Senato. Quello illustrato da Draghi è un programma da tre anni? «Anche più a lungo», ha risposto Renzi. «Se qualcuno avesse avuto dei dubbi, ascolti Draghi e dica: ne valeva la pena di aprire la crisi? Sì. Il discorso di Draghi è straordinario».

Zingaretti: sostegno a Draghi, Italia è in buone mani

«Bene il presidente Draghi. Dalle sue parole una conferma: l'Italia è in buone mani. Il Pd farà la sua parte in questa sfida», afferma il segretario Pd Nicola Zingaretti, che però ha aggiunto: «Il Pd rimane nettamente alternativo alla Lega e all'insieme della destra, non solo politicamente ma per valori e visione del mondo. Per questo farà valere in Parlamento la propria forza e quella dell'insieme del campo democratico»

Berlusconi: Draghi è comune denominatore per forze diverse

Plauso anche in casa Forza Italia. «Il presidente Draghi ha pronunciato un discorso dettagliato e di alto profilo, che guarda al futuro, che delinea un'Italia capace di rialzarsi e di ripartire. È quanto gli avevamo chiesto nell'indicare per primi la necessità di una formula di governo che riunisse l'Italia per una grande risposta di fronte all'emergenza. Quello delineato oggi non è il programma di una maggioranza politica, è un 'comune denominatore' nel quale si possono ritrovare forze politiche diverse e alternative fra loro». Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi in una nota commentando l'intervento del premier, Mario Draghi al Senato.