Draghi positivo al Covid e asintomatico. Salterà le missioni in Angola e Congo

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è risultato positivo al Covid-19 ed è asintomatico. Il premier potrà svolgere e seguire regolarmente l’attività di governo ma dovrà riuniciare alla missione in Angola e nel Congo, previste mercoledì 20 e giovedì 21 aprile. A rappresnetare l’esecutivo saranno il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e quello dellla Transizione ecologica Roberto Cingolani.

Il viaggio nei paesi africani fa parte della strategia del governo per affrancare l’Italia dalla dipendenza dal gas russo seguito della guerra in Ucraina. Accordi di fornitura sono stati già siglati con l’Algeria (dove, presente il premier, è stata firmata un’intesa da 9 miliardi di metri cubi di forniture aggiuntive) e l’Egitto (un contratto da 3 miliardi di metri cubi in più di Gnl parte dell’Eni che però agita la maggioranza per via della vicenda dell’omicidio Regeni su cui il governo egiziano fa muro).

Nella nuova missione in Africa il premier italiano avrebbe dovuto incontrare mercoledì 20 il presidente dell’Angola João Manuel Gonçalves Lourenço e il giorno dopo quello del Congo, Denis Sassou N'Guesso. L’assenza del premier non ferma la missione: a rappresentare l’esecutivo ci saranno i ministri Di Maio e Cingolani, presenti nella prima tappa di Algeri con il premier.

Draghi, 74 anni, ha ricevuto tre dosi di vaccino anti-Covid. Lo scorso 24 novembre in conferenza stampa aveva risposto affermativamente a chi gli chiedeva se gli era stata somministrato il cosidetto “booster”. La prima dose era sta AstraZeneca, il richiamo Pfizer.

Draghi aveva raggiunto la sua casa di campagna a Città della Pieve nei giorni scorsi con la famiglia per trascorrervi le festività pasquali. Lì è risultato positivo. «Rimarrà qui finché sarà negativizzato. So che non ha sintomi, mi auguro che si rimetta rapidamente perché la sua presenza a Roma è indispensabile in questo momento» ha detto Fausto Risini, il sindaco del centro umbro.