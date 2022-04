Draghi prepara il viaggio a Kiev e lima il decreto aiuti

Le missioni in Africa

Di qui, l’importanza delle missioni all’estero - in particolare in Africa (Algeria, Egitto, Angola e Congo) per incrementare le fonti di approvvigionamento energetico, ma anche di una spinta sulla produzione nazionale.

Il caro energia e l’impatto su famiglie e imprese

L’obiettivo è anche quello di limitare l’impatto del caro bollette sulle tasche di famiglie e imprese. Il Mef fino all’ultimo momento utile continuerà a lavorare per recuperare, anche in linea con le richieste della maggioranza, maggiori risorse per aumentare la dote del documento di economia e finanza. Ma al momento è escluso un nuovo scostamento di bilancio. Per una seconda tranche di aiuti si attende di capire se ci sarà una “risposta Ue”, una sorta di Recovery di guerra. E, se non dovesse arrivare, si cercherà un’altra via.

Fondi per l’accoglienza dei profughi dall’Ucraina

Nel decreto in arrivo, oltre alla proroga degli aiuti per bollette e carburanti, potrebbero entrare: altri fondi per l’accoglienza profughi, un ampliamento della platea del bonus sociale, garanzie per la liquidità delle imprese e sostegni per le categorie più colpite. Tra le filiere produttive che hanno richiesto un supporto ci sono quella del legno e della ceramica, con problemi legati anche al recupero di materiali.

Le richieste nella maggioranza

Le richieste della maggioranza sono già sul tavolo: dal M5s, che ha chiesto di azzerare l’Iva su prodotti alimentari come pane e latte, al Pd, che ha ipotizzato di introdurre un assegno energia per le famiglie più deboli e di intervenire sul costo degli abbonamenti dei bus. Mentre, sul versante fisco, in ballo c’è la delicatissima mediazione con il centrodestra, appesa al filo del sistema duale e del catasto.

Iter più veloci per gli impianti fotovoltaici

Nel capitolo energia - oltre a i nuovi accordi di fornitura con l’Algeria, il Congo, l’Angola e il Mozambico, Egitto e Qatar - sarà strategico anche lo snellimento degli iter autorizzativi per la produzione da eolico e fotovoltaico, per cui gli operatori del settore avrebbero richiesto una figura tecnica di ’semplificatore’. Potrebbe tornare d’attualità il progetto di un rigassificatore a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, accanto ai due impianti galleggianti già annunciati. Ma per raggiungere l’indipendenza energetica da Mosca, l’Italia starebbe sondando tutte le strade possibili: dalla geotermia ai parchi eolici galleggianti, da un possibile provvedimento “sblocca trivelle” a una massimizzazione (a tempo) della produzione dalle centrali a carbone esistenti, passando per una politica di risparmio energetico.