Draghi: «Patto di stabilità Ue inadeguato, regole da cambiare. Italia presto riaprirà al turismo»

Question time alla Camera con il premier Mario Draghi, che ha risposto a una serie di interrogazioni dei parlamentari su vari temi, dal turismo al fisco, dalla ripartenza del comparto matrimoni alle tutele per contrastare infortuni e morti sul lavoro. É necessario riaprire al più presto il Paese al turismo italiano e straniero, è in arrivo un Digital Hub del turismo, per agevolare la pianificazione del viaggio da parte dei turisti. Sul fronte dei migranti è necessaria una efficace redistribuzione nell’Ue. Sul fronte delle tragiche morti sul lavoro il premier ha detto è necessario investire in prevenzione e vigilanza. Mentre sulle politiche economiche europee ha lanciato un appello molto forte a una svolta pro-crescita.

Patto di stabilità da cambiare

Draghi ha parlato anche del patto di stabilità: «Voglio essere molto chiaro. É fuori discussione che le regole sul patto di stabilità dovranno cambiare, ma questo dibattito non è ancora partito». La «mia linea - ha precisato il premier - è che le attuali regole sono inadeguate, lo erano e lo sono di più per la uscita dalla pandemia. Dovremo concentrarsi su un forte slancio della crescita per assicurare la sostenibilità dei conti pubblici».

Riaprire al più presto l’Italia al turismo: un digital hub per programmare viaggi

«Il nostro obiettivo è riaprire al più presto l'Italia al turismo, nostro e straniero», ha detto il premier Mario Draghi rispondendo al question time sulle iniziative di sostegno e rilancio del turismo proposta dalla deputata dem Serracchiani. «Siamo all'opera per consentire di ripartire quanto prima e nella massima sicurezza», ha sottolineato Draghi.

La pandemia, ha ricordato il premier, «ha avuto sugli operatori turistici effetti economici ingenti e siamo all'opera per farli ripartire quanto prima e con la massima sicurezza. La prima iniziativa è lo sforzo che il governo fa per il rapido completamento della campagna vaccinale. Tra fine giugno e inizio luglio avremo vaccinato con almeno una dose tutti i fragili e gli over 60». Draghi ha detto che è previsto lo stanziamento di 114 milioni di euro per costituire un “Digital Hub” del turismo, «per agevolare la pianificazione del viaggio da parte dei turisti».

Migranti: serve una redistribuzione efficace nell’Ue



«La politica per l'immigrazione del governo vuole essere equilibrata efficace e umana, Nessuno sarà lasciato solo in acque territoriali italiane, il rispetto dei diritti umani è una componente fondamentale nella politica migratoria. Ora è prioritario il contenimento della pressione migratoria nei mesi estivi con una collaborazione più intensa da Libia e Tunisia nel controllo delle frontiere», ha detto il premier Mario Draghi nel corso del question time alla Camera, rispondendo all’interrogazione del leghista Molinari su come far fronte all’incremento dei flussi migratori irregolari verso l'Italia.