Draghi pronto a riarmare il bazooka: a settembre taglio dei tassi e apertura del Qe2 Il governatore della Banca centrale finlandese Olli Rehn preannuncia che il pacchetto di misure di stimolo per una politica monetaria più accomodante, alla prossima riunione della Bce il 12 settembre, andrà oltre le aspettative dei mercati. Rehn conferma l’arrivo del taglio dei tassi e la riapertura degli acquisti netti di attività, il QE2. I mercati hanno subito reagito: il rendimento dei Bund e BTp decennali è sceso di Isabella Bufacchi

Bce, la conferenza stampa del presidente Mario Draghi

Il governatore della banca centrale finlandese Olli Rehn, in una volata da colomba insolita per le sue posizioni solitamente più equilibrate, preannuncia che il pacchetto di misure di stimolo per una politica monetaria più accomodante, alla prossima riunione della Bce il 12 settembre, andrà oltre le aspettative dei mercati, sarà «notevole e di grande impatto». In un’intervista al WSJ, Rehn conferma l’arrivo del taglio dei tassi e la riapertura degli acquisti netti di attività, il Qe2. I mercati hanno subito reagito: il rendimento dei Bund a dieci anni ha toccato un nuovo minimo a -0,688% e il BTP decennale è sceso all’1,375%, livello che non si vedeva dall’ottobre 2016.

QE2: maxi-acquisti in arrivo

Rehn, un draghiano e tra i candicati in pole position a prendere il posto di Mario Draghi che invece andrà a Christine Lagarde, ha detto che il rallentamento dell’economia mondiale è tale da portare la Bce ad annunciare un pacchetto di misure che dovrebbe includere un nuovo programma di acquisti “pesante e sufficiente”: le previsioni del mercato orbitano attorno ai 30-50 miliardi di acquisti netti al mese ma al di là delle dimensioni mensili quel che conta è l’impatto totale che se dovesse essere inferiore ai 500 miliardi deluderebbe le aspettative. Rehn ha detto che l’acquisto di azioni non è escluso a priori, in un eventuale nuovo QE della Bce, ma tutto dipenderà dal rapporto del comitato degli esperti che alla riunione di settembre valuteranno i pro e i contro di tutte le nuove misure.

Taglio dei tassi: fino a che punto?

In quanto al taglio dei tassi d’interesse, e cioè delle depositi facilities ora a -0,40%, Rehn ha confermato che questa misura è nel pacchetto discusso nella riunione del Consiglio direttivo a settembre. Il mercato si aspetta come minimo un taglio dello 0,10% ma quel che veramente conta è capire se sarà il primo di una serie di tagli e fino a che punto la Bce è pronta a spingersi: circolano già pronostici di deposit facilities a -0,70%.