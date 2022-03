Draghi: sulle spese militari impegni Nato rispettati nel 2028, nel Def nessuna indicazione

Italia c’è, contatti con Putin continuano



Parlando del colloquio con Putin Draghi ha detto: «In tutto questo ho riaffermato la disponibilità dell’Italia» a collaborare per costruire un percorso di pace «che è stata accolta e la telefonata si è conclusa con l’intenzione di mantenersi in contatto».

Per Putin imprese Ue possono pagare gas in euro



«Le parole di Putin sono state: i contratti esistenti rimangono in vigore, le aziende europee, e ha rimarcato che è una concessione solo per loro, continueranno a pagare in euro o in dollari. La spiegazione su come si faccia a conciliare le due posizioni, dollari e pagare in rubli, è stata lunga e ho ascoltato dicendo che poi i tecnici si sarebbero messi in contatto. Quello che ho capito è che la conversione è un fatto interno alla Federazione Russa. Ora ci sono analisi in corso per capire che signfica» così Draghi che ha aggiunto: «Mi sembra non sia semplice cambiare valuta di pagamento senza violare i contratti».

Per non finanziare Putin serve fissare pezzo gas



Le forniture di gas dalla Russia non sono in pericolo, ha detto Draghi. «Germania e Italia stanno finanziando, insieme a tutti i paesi inmportatori di gas, di grano, la guerra russa - ha aggiunto -. Non c’è dubbio. Per questo nel Consiglio europeo abbiamo spinto per un price cap sul gas. Non c’è nessun motivo perchè il gas sia così caro per gli europei. Ma non è semplice. La Russia non può venderlo a nessun altro: c’è lo spazio per fissare un tetto. Poi se la risposta russa è niente gas? Stiamo discutendo. Serve evitare i timori di una risposta russa. Per ridurre i finaziamenti alla Russia dobbiamo abbassare prezzo del gas».

Indipendenti dalla Russia? Piano energetico va bene

Per rendersi indipendente dal gas russo «il piano sta andando bene» ha detto poi Draghi. «Il governo si è mosso subito su vari piani, sulla diversificazione in due sensi: per i fornitori, cercandone diversi, e verso le rinnovabili. Bisognerà aumentare la velocità degli investimenti in questo settore. Abbiamo già approvato misure per semplificare il processo autorizzativo». «L’Italia - ha ricordato - sostiene la necessità di un tetto al prezzo gas». Draghi conta di «muoverci molto rapidamente» ma avverte: «Quanto più noi sostituiamo, tanto più è difficile continuare a compensare».

Draghi, Cina potrebbe diventare protagonista per la pace



Rispondendo a una domanda sul vertice Ue-Cina, Draghi ha detto: «Io ho aspettative positive» sul ruolo della Cina: Pechino «potrebbe diventare un protagonista di prima grandezza nel processo di pace. Bisosgna vedere se le aspettative sono confermate» dal comportamento della Cina.