Draghi: quel cocktail inedito di misure non convenzionali Forward guidance, Qe, tassi negativi erano già stati usati ma non in contemporanea dal nostro corrispondente Isabella Bufacchi

Bce: Draghi all'ultima riunione, otto anni a difesa euro

4' di lettura

FRANCOFORTE - Dicono di lui, di Mario Draghi, che abbia la battuta pronta, sia ironico e scherzoso. Chissà cosa penserà oggi quando, per ironia della sorte e per scherzo del destino, alla sua ultima riunione del Consiglio direttivo e alla sua ultima conferenza stampa in veste di presidente della Bce sarà chiamato principalmente a difendere il suo ultimo “pacchetto” : il mix di misure di stimolo con il quale lo scorso 12 settembre la Bce ha reso ancor più accomodante una politica monetaria già ampiamente espansiva, sollevando un polverone mai visto finora di dubbi, perplessità e critiche provenienti da banchieri centrali, economisti e politici tra Paesi core, semi-core e persino periferici.

L’ironia sta nel fatto che è proprio la formula unica del “pacchetto Draghi”, la combinazione di forward guidance, taglio dei tassi, Qe e Tltro, il reale “whatever it takes” per l’euro e i cittadini europei: non quello minacciato e mai usato delle Omt, ma quello realizzato sul campo.

Draghi passa alla storia per aver salvato l’euro, cioè aver rimosso il rischio della dissoluzione della moneta unica e domato la crisi sul debito sovrano, facendo leva sulla sola deterrenza di tre parole pronunciate a Londra il 26 luglio del 2012, nel pieno della Grande Crisi. Ma per la Bce è il “pacchetto”, senza grandi aiuti dalle politiche fiscali, ad aver sostenuto l’economia e il Pil dell’area dell’euro, ad aver creato posti di lavoro, debellato il rischio di deflazione e combattuto un’inflazione troppo bassa.

Draghi non ha inventato la forward guidance, le “indicazioni prospettiche” che danno informazioni ai mercati sulle future intenzioni della politica monetaria. Per prime sono state la Federal Reserve e la Bank of England ad adottarla. La Bce l’ha introdotta nel luglio 2013. E non è stato Draghi a mettere piede per primo sotto l’asticella dello 0%. Le banche centrali di Danimarca, Svezia e Svizzera hanno per prime rotto il ghiaccio sui tassi negativi: il tasso sui depositi della Bce è sceso a -0,10% l’11 giugno 2014, per la prima volta allo 0% dal luglio 2012. Neanche il Qe è un’invenzione europea: la Federal reserve ha iniziato a comprare attività nel 2008, la Bank of England nel 2009. Il Qe della Bce è partito il primo marzo 2015.

Quel che Draghi ha fatto è innanzitutto mettere la Bce nella condizione di poter usare questi strumenti non convenzionali, rivoluzionando la giovane banca centrale. Combattendo e vincendo battaglie legali di portata storica: nel gennaio 2015 la Corte di giustizia europea, sollecitata ad esprimersi sulle Omt, riconosce la legittimità degli acquisti di titoli di Stato da parte della Bce, a condizione che la Banca persegua sempre lo scopo della stabilità dei prezzi, mantenga la sua indipendenza e non sfori nel campo della politica fiscale che resta responsabilità degli Stati membri dell’euro. Il Qe della Bce che ne è uscito fuori è dunque unico al mondo - ripartizione per la chiave capitale, tetto massimo su singola emissione e singolo emittente, risk sharing al 20% - per rispettare questi rigidi steccati.