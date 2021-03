Draghi: riapertura della scuola in zona rossa fino alla prima media, non esclusi cambi in corsa del decreto

«Riapriamo scuole fino a prima media»

La scuola in presenza è «una priorità del governo» ha detto Draghi, per il quale le scelte dei governatori «dovranno essere riconsiderate» alla luce di ciò. Poi ha ribadito: «Le scuole riaprono (in zona rossa, ndr) fino alla prima media, il ministro Bianchi sta lavorando perché avvenga in modo ordinato. La volontà complessiva era che, se ci fosse stato uno spazio, lo avremmo utilizzato per le scuole fino alla prima media». E ha aggiunto: «Le evidenze scientifiche mostrano che le scuole sono un punto di contagio molto limitato solo in presenza delle altre restrizioni. Quindi più si alza l'attività scolastica più aumentano le possibilità di contagio». Quanto all’ipotesi di tamponi rapidi a tappeto per gli studenti «in alcuni casi sarà possibile effettuare il test ma parlare di azione globale mi sembra eccessivo».

«Chiusure dipendono dai dati contagi»

Quanto al decreto in arrivo, niente zone gialle per ora. Saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancioni e rosse. Nessun allentamento delle restrizioni per bar e ristoranti, che resteranno chiusi come previsto dalle misure per le zone arancioni e rosse. Resteranno dunque consentiti solo l'asporto e la consegna a domicilio. Le misure dovrebbero essere in vigore fino a fine mese. «Le chiusure sono pensabili o impensabili solo in base ai dati che vediamo» sui contagi. «Le misure hanno dimostrato nel corso di un anno e mezzo di non essere campate per arie. È desiderabile riaprire, la decisione se farlo o meno dipende dai dati» ha detto Draghi in conferenza stampa rispondendo ad una domanda sulle parole di Matteo Salvini contrario al mantenimento delle chiusure.

I cambi di colore in arrivo

In attesa della Pasqua in lockdown in tutta Italia, il puzzle dei colori delle regioni registrerà solo qualche cambiamento. A Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Campania già in zona rossa si aggiungerà la Valle d'Aosta da lunedì 29 marzo. In base alle ordinanze in arrivo tutte (con l'eccezione della Campania che potrebbe tornare arancione il 7 aprile) dovrebbero restare in rosso fino al 13 aprile. Mentre il Lazio dopo due settimane in lockdown viaggia verso la «promozione» in fascia arancione da martedì 30 marzo (la precedenza ordinanza che la poneva in rosso scade infatti lunedì 29 marzo). Resta in arancione la Toscana, fino alla fine in bilico.