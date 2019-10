Draghi: la sfida perduta di un’inflazione ancora troppo bassa

Un forte effetto sui prestiti



LA CORSA DEI PRESTITI ALLE AZIENDE Dati in miliardi di euro. (Fonte: Bce)

I prestiti, non a caso, sembrano aver risposto bene allo stimolo: nel giro di un anno e mezzo - la politica monetaria agisce con ritardi lunghi e variabili - hanno accelerato e continuano ancora oggi a crescere a ritmi rapidi anche rispetto al trend di lungo periodo (tecnicamente: calcolato con un filtro hp).

Offerta di moneta in crescita stabile



L'OFFERTA DI MONETA IN EUROLANDIA Dati in miliardi di euro (Fonte: Elaborazione su dati Bce)

L’inflazione invece no. La liquidità iniettata, quasi a forza, dalla Bce è rimasta confinata al settore finanziario. In coincidenza con il lancio del quantitative easing, l’offerta di moneta (M1), che aveva molto rallentato, ha effettivamente accelerato ma solo per riportarsi sul sentiero di crescita di lungo periodo, quel +7,8% annuo che rappresenta il trend dominante dall’80 a oggi. Niente di più.

Il nesso mancante

Questo ritmo di crescita della moneta, che prima della Grande recessione aveva permesso di centrare l’obiettivo del 2%, non è però bastata a far risalire in modo robusto l’inflazione. Qualcos’altro era in gioco. Non la politica fiscale, che è moderatamente espansiva, e non comprime i prezzi. Non l’andamento di salari e occupazione, che anzi continuano a dare segnali positivi anche in quest’ultima fase di debolezza dell’attività economica. Non certo la politica monetaria, il cui motto sembra essere - come ha detto ieri Draghi - «non mollare mai».