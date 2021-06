Draghi-sindacati: sullo sblocco selettivo dei licenziamenti ipotesi avviso comune con imprese

2' di lettura

Un incontro durato ore a Palazzo Chigi tra Governo e sindacati, presente il premier Mario Draghi, sembra aprire nuovi spazi di mediazione nel confronto sullo stop al blocco dei licenziamenti. I leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri hanno ribadito il no alla soluzione prospettata dal Governo (proroga fino ala fine di ottobre solo il settore del tessile e della moda) rivolgendo la loro proposta a Confindustria: un avviso comune con le associazioni datoriali per vincolare le aziende associate ad utilizzare, prima di licenziare, tutti gli strumenti istituzionali e contrattuali (cig, contratti solidarietà ecc.) a disposizione.

La trattativa

Il confronto a Palazzo Chigi è una vera trattativa, come testimoniano la durata di ore e le diverse interruzioni, almeno tre, che avrebbero permesso al Presidente del Consiglio di consultarsi riservatamente almeno con i due ministri presenti al tavolo: il ministro dell’Economia Daniele Franco ed il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Sia pur a distanza, il confronto sarebbe stato informalmente più ampio, con un filo diretto anche con via dell’Astronomia per chiudere il cerchio con Confindustria e arrivare ad una soluzione definita ed il più possibile condivisa con le parti sociali, alla riunione prevista per mercoledì 30 giugno del Consiglio dei ministri chiamato ad approvare il decreto che proroga il blocco dei licenziamenti in modo selettivo e potenzia la cig.

La linea dei sindacati

I leader dei sindacati hanno rimarcato la loro posizione già prima di andare a Palazzo Chigi. «È sbagliato utilizzare i licenziamenti ora: ci sono altri strumenti che sarebbe interesse di tutti gestire. Abbiamo chiesto la proroga per tutti, l’utilizzo della cig ordinaria a zero sarebbe importante. Tutte le aziende dovrebbero prendere l’impegno che questo è lo strumento prioritario», aveva detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, avvertendo: «Andiamo a discutere. Non andiamo per essere semplicemente informati. È interesse del governo gestire questa fase per evitare i licenziamenti: gli strumenti ci sono. Se cosi’ non fosse valuteremo con Cisl e Uil su come muoverci».

Mentre il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, aveva delineato la prospettiva di arrivare ad un avviso comune tra parti sociali, con le imprese (e non necessariamente con il Governo): «Proponiamo a Confindustria di fare un accordo: se ci sono aziende che licenziano devono prima utilizzare le 12 settimane di cig ordinaria. Il confronto con le altre parti sociali cammina: gli artigiani e Confapi stanno ragionando con noi per far arrivare il blocco dei licenziamenti fino a dicembre».