Draghi ai sindaci: «Successo Pnrr nelle vostre mani». Gentiloni: «Preoccupa possibile ritardo»

«Il successo del Piano è nelle vostre mani, come in quelle di noi tutti. C'è bisogno di cooperazione tra tutti i livelli dell'amministrazione, nella fase di pianificazione degli investimenti e in quella di attuazione.Questo sforzo deve coinvolgere tutti: Comuni, Regioni, Ministeri. Non è la prima volta che i Comuni italiani si trovano al centro di cambiamenti epocali nel Paese». Lo ha detto il premier Mario Draghi a Parma, all’Assemblea Anci, dove è stato salutato da un lungo applauso di centinaia di amministratori in fascia tricolore. Ad accoglierlo anche la vice presidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein, il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, il prefetto Antonio Lucio Garufi.

I sindaci hanno gestito le migrazioni interne che hanno accompagnato il miracolo economico

Draghi ha ricordato come nel dopoguerra siano stati «i sindaci a gestire le migrazioni interne che hanno accompagnato il miracolo economico. A presidiare la trasformazione dei borghi in città, delle città in metropoli. A interpretare nella realtà quotidiana i cambiamenti nella cultura e nei consumi che hanno rivoluzionato la politica e l'economia».

Pnnr occasione di sviluppo, progettazione e idee

Oggi si apre una nuova fase per l'Italia e per i suoi quasi 8mila comuni, ha detto il premier. «Un'occasione di sviluppo, progettazione, idee - ha sottolineato Draghi - che dobbiamo essere pronti a cogliere per i nostri cittadini e per le generazioni future». Il premier ha riassunto i numeri in legge di bilancio: stanziati 1,4 miliardi fino al 2029 per la messa in sicurezza di ponti e viadotti e aumentati di 2,7 miliardi i fondi per la manutenzione delle scuole fino al 2036. Destinati 2 miliardi di euro fino al 2030 per consentire alle Province e alle Città Metropolitane di svolgere le loro funzioni fondamentali. Aiutati i piccoli Comuni in particolare difficoltà economica.Istituiamo un apposito Fondo per sostenere e valorizzare i territori montani con una dotazione di 200 milioni di euro all'anno».

Comuni e Città Metropolitane dovranno amministrare quasi 50 miliardi

Draghi ha ricordato che «comuni e città metropolitane dovranno amministrare quasi 50 miliardi di euro come soggetti attuatori del Pnrr. Dalla transizione digitale a quella ecologica, dagli investimenti nella cultura all'edilizia pubblica. Dagli asili nido al sostegno agli anziani più vulnerabili. Il futuro dell'Italia vi vede oggi protagonisti».

Gentiloni: «Preoccupazione per possibili ritardi»



Intanto da Bruxelles il commissario europeo all'Economia ed ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, rispondendo a una domanda in conferenza stampa sulle stime Ue, ha detto che nella Commissione Europea c'è «preoccupazione» per possibili ritardi dell'Italia nell'attuazione delle tappe previste dal Pnrr, anche se il governo Draghi agisce con «grande determinazione» e fa «di tutto» per rispettare i tempi. «La preoccupazione c'è - ha detto - e chi conosce direttamente, come me, la difficoltà di attuazione dei piani e dei progetti europei, non può non tenere molto alta l'attenzione su questi rischi. Resta il fatto che il governo sta agendo con grande determinazione in Italia, con un sostegno parlamentare notevole. Non so se ci saranno richieste» di esborsi «già quest'anno (il ministro Daniele Franco ha previsto l'altroieri che la richiesta di primo esborso, dopo il prefinanziamento, dovrebbe essere presentata entro fine anno, ndr)». «Stiamo definendo gli accordi operativi che stabiliscono le date delle erogazioni, ma a prescindere dalla data è certamente un impegno notevole e certamente il governo italiano sta facendo di tutto per rispettarlo. Ma pochi come me - conclude - sanno quanto questa impresa sia difficile».