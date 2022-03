Draghi soccorre l’ex Ilva: garanzia Sace e 150 mln per decarbonizzare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Governo soccorre l’Ilva, Acciaierie d’Italia, col dl Energia. Due le misure adottate: la possibilità per l’azienda, al pari di tutte le altre che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, di accedere al credito avendo l’ombrello della garanzia pubblica Sace per il 90 per cento dell’importo richiesto. Ma anche l’uso, per la decarbonizzazione a Taranto, di 150 milioni del patrimonio destinato (i fondi dei Riva) amministrato da Ilva in amministrazione straordinaria. Progetti di decarbonizzazione proposti da Acciaierie d’Italia (gestore della fabbrica) e attuati da Ilva in amministrazione straordinaria (proprietaria impianti).

Il sostegno Sace a Ilva era una strada che si era tentato di percorrere mesi fa. Si parlò di un intervento attorno ai 700 milioni ma non andò in porto. Nel frattempo, la situazione di liquidità dell’azienda si è aggravata. Il presidente Franco Bernabè ha detto che, con gli impianti sequestrati, Ilva aveva grosse difficoltà a rivolgersi alle banche, tant’è che per alleviare la situazione la stessa Ilva ha fatto, nelle scorse settimane, un accordo con Morgan Stanley per la cartolarizzazione di 1,5 miliardi di crediti. Adesso la garanzia Sace può permettere a Ilva di avere le risorse necessarie per fronteggiare lo sforzo produttivo cui è chiamata nel momento in cui le acciaierie elettriche del Nord si stanno fermando una dopo l’altra e la manifattura nazionale che usa l’acciaio, sta andando in crisi.

Morselli: vogliamo essere sponda alla manifattura in crisi

L’ad di Acciaierie d’Italia, Lucia Morselli, lo ha anche detto ai sindacati nel primo incontro sulla cassa integrazione straordinaria per un anno, per ristrutturazione, chiesta per 3.000 dipendenti di cui 2.500 a Taranto. «Vogliamo sostenere la domanda di acciaio producendo quest’anno a Taranto 5,7 milioni di tonnellate e facendo girare la fabbrica con i 3 altiforni e le 2 acciaierie» ha infatti detto Morselli. E a giorni ripartirà l’altoforno 4 che era stato fermato per lavori al crogiolo. Il fatto che Ilva possa offrire al sistema nazionale l’acciaio che serve, è già stato valutato positivamente da Federacciai.

Intervento dopo il caso sul Milleproroghe

I 150 milioni per la decarbonizzazione, invece, riprendono in parte quello che il Governo aveva tentato di fare col dl Milleproroghe nelle scorse settimane. Si era profilata, con l’articolo 21, la possibilità di spostare dalle bonifiche in capo a Ilva in as, 575 milioni dei fondi che i Riva anni addietro hanno riportato in Italia su azione del Governo e della Procura di Milano. Difronte a questo trasferimento, però, il territorio è insorto, temendo per la continuità delle bonifiche mentre i commissari Ilva hanno dichiarato che quei soldi erano già stati in larga parte opzionati. Alla fine, l’articolo 21, in commissione Bilancio alla Camera, é Stato affondato dal voto convergente di Pd, M5S, Forza Italia, Italia Viva - pezzi di maggioranza -, a cui si sono uniti FdI, Alternativa e deputati del Gruppo Misto. Ma a parte l’intervento Sace e la decarbonizzazione, Draghi, nella conferenza stampa di ieri sera, ha annunciato anche altre misure nelle prossime settimane «per migliorare la capacità di Ilva di produrre acciaio». E il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, prima del Cdm di ieri, aveva posto il tema Ilva in cabina di regia.

Benaglia (Fim Cisl): ora rafforzare azienda

«Sono misure indispensabili che devono però ulteriormente rafforzare il piano di crescita produttiva e lo sviluppo dell’azienda». Così Roberto Benaglia, segretario generale Fim Cisl, commenta ad le misure assunte dal Governo. «Quando parliamo di rafforzamento, intendiamo - afferma Benaglia - il completamento degli investimenti ambientali e industriali nell’ex Ilva e la marcia del gruppo a pieno regime». Secondo Benaglia, «con le enormi difficoltà che stiamo scontando su energia e materie prime, Taranto è il vero polmone dell’acciaio per l’Italia visto che tutti sono in difficoltà. La manifattura italiana ha bisogno di acciaio e sarebbe grave che Taranto non potesse andare a pieno regime con i suoi impianti».