Draghi spinge la Germania a sostenere la crescita Ue

Il paragrafo successivo che traccia la distinzione tra Stati che hanno spazi di manovra e Stati altamente indebitati, ha due nuove parole chiave: quanto alle politiche di bilancio, il loro orientamento lievemente espansivo nell’area dell’euro fornisce «al momento» un «certo» sostegno all’attività economica. È poi stata riscritta la frase successiva: alla luce dell’indebolimento delle prospettive economiche (che nelle proiezioni non hanno tenuto conto di hard Brexit e dell’escalation della guerra dei dazi in agosto) e di rischi al ribasso ancora pronunciati, i governi che dispongono di margini per interventi di bilancio dovrebbero agire «in maniera efficace e tempestiva». I governi dei paesi con un debito pubblico elevato devono perseguire politiche prudenti che creino le condizioni affinché gli stabilizzatori automatici operino liberamente.

L’ANALISI / La politica monetaria non dovrà più essere «l'unico gioco in città»



Il monito alla Germania: bisogna agire ora

Paesi come la Germania, dunque, devono agire tempestivamente e non aspettare che la recessione si manifesti in pieno, è il senso sottinteso dei commenti del presidente. Draghi ha preferito lodare esplicitamente la tempestività di un maxi-piano per la crescita varato di recente dal governo olandese. Il pacchetto di misure di stimolo deciso il 12 settembre, per rispondere alla necessità di un orientamento di politica monetaria altamente accomodante per un prolungato periodo di tempo, sarebbe potuto essere meno forte, alla presenza di politiche fiscali adeguate.

Ma quando i giornalisti hanno chiesto al presidente se il pacchetto fosse stato fatto in vista dell’arrivo di Christine Lagarde alla guida della Bce, la risposta di Draghi è stata secca: «Non prendiamo decisioni in funzione dei successori». Le decisioni sono in base al mandato che è uno: la stabilità dei prezzi. Alla politica fiscale va tutto il resto: ma se negli ultimi anni sono stati creati nell’area dell’euro 11 milioni di posti di lavoro, questo ha detto Draghi lo si deve alla Bce.