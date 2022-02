Draghi: sprint sul Pnrr, target in linea

Imprese e digitalizzazione, decreti per 2,3 miliardi. In arrivo Newco «3I»

Il ministero dello Sviluppo, per quanto riguarda le scadenze del primo semestre 2022, ha definito decreti attuativi che valgono nel complesso 2,3 miliardi: 750 milioni per i contratti di sviluppo per le filiere produttive, 1 miliardo per investimenti su rinnovabili e batterie (entrambi in registrazione alla Corte dei conti); 250 milioni per il supporto al venture capital nella transizione ecologica e 300 milioni per il supporto al venture capital in altri settori innovativi (entrambi in visione presso il Servizio centrale Pnrr). Per questi ultimi due interventi servirà anche un accordo di finanziamento con Cdp Venture che gestirà le risorse. Quanto al ministero dell'Innovazione tecnologica, sono partiti tre bandi su cinque per la banda ultralarga: tutti da approvare entro giugno, quando è attesa anche l'approvazione della Newco per la Pa digitale tra Inps, Inail e Istat (3I). Pubblicato anche il bando per il Polo strategico nazionale per il cloud.

IL NUMERO: 750 (milioni; è la dote destinata ai contratti di sviluppo per le filiere produttive, il decreto è in via di registrazione alla Corte dei conti

Infrastrutture, due riforme già centrate, sprint su cinque obiettivi

Per il ministero delle Infrastrutture sette obiettivi da raggiungere nel 2022, di cui due già nel 1° trimestre. Su questi si è concentrata la verifica in Cdm. Il ministro Enrico Giovannini ha evidenziato che uno dei due obiettivi immediati è già stato centrato: la riforma 4.1 della Missione 2, semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione delle infrastrutture idriche. Impegnativo - ma ben instradato - l'altro obiettivo, la firma delle convenzioni con Regioni e comuni per i progetti di rigenerazione urbana (Programma per la qualità dell'abitare).Degli altri cinque obiettivi 2022 è stato già raggiunto quello che semplifica la pianificazione strategica portuale (Dl 152/2021). Da centrare l'aggiudicazione degli appalti per le ferrovie Napoli-Bari e Palermo-Catania, degli appalti Ertms (controllo elettronico dei treni) e delle concessioni portuali, la semplificazione di procedure autorizzative per impianti di Cold ironing.

IL NUMERO: 2,8 (miliardi; è l’investimento previsto dal Programma innovativo per la qualità dell’abitare, o “Pinqua”: convenzioni entro marzo)

Istruzione, scuola: riforma Its e misure anti dispersione

Il ministro Bianchi ha già emanato a fine 2021 cinque bandi da 5,2 miliardi complessivi su mense, palestre, nuove scuole, messa in sicurezza degli istituti scolastici, asili nido, che si stanno chiudendo. A marzo toccherà alle misure anti-dispersione. Tra febbraio e marzo vedrà la luce anche la riforma degli Its (è in dirittura d'arrivo al Senato) che porta in dote al sistema 1,5 miliardi nei prossimi cinque anni. Il 30 giugno è la deadline per il piano di rafforzamento delle competenze Stem e per la formazione digitale, attraverso appositi poli territoriali da istituire nelle scuole che risponderanno al bando, degli insegnanti (che da febbraio potranno accedere ai corsi disponibili sulla piattaforma Scuola futura). Si dovranno poi emanare gli avvisi per Scuole 4.0, con l'obiettivo di trasformare, da qui a fine 2026, almeno 100mila classi in altrettanti ambienti di apprendimento innovativi (dalla robotica alla realtà aumentata).