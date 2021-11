Draghi: task force tra Banca Mondiale e privati per combattere il climate change

Agenda rivoluzionata dai giovani

«Quello che il settore privato può fare per investire nel clima - afferma Draghi - va dalla costruzione di infrastrutture alle tecnologie per ridurre le emissioni di allevamenti o alla produzione di nuovi alimenti». Si tratta di selezionare i progetti soprattutto perché, aggiunge Draghi, «nel lungo periodo le energie rinnovabili possono avere dei limiti, e quindi occorre investire in tecnologie innovative in grado di catturare il carbonio».

Nella sua giornata a Glasgow Draghi dà atto ai giovani di avere rivoluzionato le agende e le priorità delle grandi economie del mondo. Si rivolge «alla signorina Nisreen Elsaim», una delle attiviste presenti a Glasgow, per dire che «è fondamentale ascoltare la voce dei nostri giovani, che hanno elaborato proposte e individuato priorità su questioni cruciali, come le modalità per favorire una ripresa sostenibile, e noi dobbiamo rendere orgogliosi i giovani del nostro lavoro».

Draghi non nasconde le difficoltà del negoziato ma, dice, «da questa Cop26 mi aspetto che costruisca sui risultati del G20 e vada più in la».

La diplomazia dello scontro non aiuta

Non drammatizza troppo Draghi la posizione dell’India che indica la data del 2070 per raggiungere gli obiettivi di neutralità . Dice solo che «ci sono comportamenti poco coerenti e questo indebolisce la posizione dei Paesi virtuosi, ma non credo si ottenga molto sul clima indicando i Paesi colpevoli e i Paesi innocenti, perché i colpevoli sono moltissimi e gli innocenti sono pochissimi, la diplomazia dello scontro non aiuta».

E aggiunge: «L’India al G20 ha molto aiutato. Ad esempio sull’obiettivo di metà secolo. Anche tra i Paesi più restii a prendere impegni sul clima ci sono posizioni di partenza diverse. Il premier indiano è stato molto aperto a Roma sull’accettazione dell’1,5. E nel track finanza si parla per la prima volta di prezzo del carbone che è qualcosa che è all’interno dell’Ue abbiamo da tempo ma fuori no. Sono tutte cose che si sono ottenute perché tutti questi Paesi, la Russia e anche la Cina, non si sono opposti». Parlando di Fmi e World Bank qualcuno chiede a Draghi se per casi si sta candidando per qualche posizione internazionale. «Io mi candido a leader di qualcosa? No, no, per carità», risponde quasi divertito il presidente del Consiglio.