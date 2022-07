Draghi in Turchia da Erdogan: corridoio del grano nel Mar Nero in dieci giorni

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Italia e Turchia sono partner, amici, alleati. C’è la volontà comune di rafforzare la partnership, i due Paesi lavorano insieme per una pace stabile e duratura» . Le dichiarazioni del premier italiano Mario Draghi, ieri ad Ankara per un vertice bilaterale, sembrano aver sanato ogni incomprensione. Quasi non fosse esistito quel 9 aprile del 2021, quando Draghi, parlando dell’imbarazzante “Sofagate” avvenuto due giorni prima, aveva espresso la sua condanna definendo Erdogan un dittatore con cui bisogna essere franchi ma al contempo pronti a cooperare.

Clima cordiale

Nonostante le parole del premier italiano avessero provocato la profonda irritazione del presidente turco, anche Erdogan ieri ha esordito con toni estremamente cordiali. «Sono molto felice di ospitare il mio amico signor Draghi, primo ministro dell’Italia, e la sua delegazione».

Pur avendo usato un termine poco diplomatico, su un punto Draghi aveva visto bene: ci sono interlocutori scomodi, di cui, tuttavia, non si può far a meno. Il presidente turco è stato negli ultimi dieci anni una spina nel fianco per Bruxelles in generale, per i Governi di diversi Paesi europei in particolare. Con la Francia è quasi arrivato ad un confronto militare nel Mediterraneo orientale (agosto 2020). Eppure, oggi più che mai, Erdogan, oltre che un partner economico strategico per l’Italia, si presenta come colui in grado di aiutare l’Europa su molti fronti. Insomma, o si passa da Erdogan, oppure le strade per raggiungere obiettivi molto importanti divengono impervie se non quasi impercorribili. Questa è la realtà: se non fosse per il gas naturale, sarebbe per il dossier migrazione. E se non fosse per questo, sarebbe comunque per la crisi del grano. Erdogan rappresenta quel mediatore potenzialmente in grado di arrivare là dove gli altri aspiranti mediatori hanno fallito: un cessate il fuoco tra Mosca e Kiev .

L’accordo per l’export di cereali ucraini

Ieri si è parlato dell’atteso accordo per aprire un corridoio nel Mar Nero e consentire l’export di cereali ucraini, scongiurando una crisi alimentare globale. Negli ultimi due mesi Erdogan si è attivamente adoperato in questa direzione. «Un accordo tra Russia e Ucraina sul grano - ha detto Draghi - ha un importantissimo valore strategico» perché «nel complesso degli sforzi per la pace sarebbe un primo atto di concordia, un primo tentativo di arrivare a un accordo per un fine che deve coinvolgerci tutti. Perché ne va della vita di milioni di persone nelle aree più povere del mondo». «I nostri negoziati (per un corridoio del grano) vanno avanti», ha precisato Erdogan, auspicando un accordo tra Kiev e Mosca in tempi brevi sotto l’egida dell’Onu e la mediazione turca.

Non si è parlato solo di crisi ucraina. Il dossier energetico ha tutt’ora un ruolo di primo piano. L’Italia sta cercando rotte alternative per affrancarsi dalla dipendenza russa. Ankara è anche un importante partner energetico: il gasdotto Tanap (Trans-Anatolian Pipeline), che poi si collega con la Tap, è la terza rotta di approvvigionamento di gas per l’Italia dopo Algeria e Russia.