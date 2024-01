Draghi vede i manager dell’industria europea: «Incontro andato bene». Van Boxmeer: road map per la competitività

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex premier Mario Draghi ha lasciato la sede milanese di Bankitalia dopo l’incontro con i manager dell’industria europea di Ert (European Roundtable for industry). Poche le parole di Draghi, che è apparso soddisfatto in volto, e che alla domanda su come fosse andata la riunione ha risposto: «bene».

Il vertice con i rappresentanti dell’Ert era finalizzato alla realizzazione di un report sulla competitività dell’industria europea, che verrà presentato dopo le elezioni europee. L’incontro è durato circa tre ore e ha visto la partecipazione del presidente dell’Ert e del gruppo Vodafone, Jean-Francois van Boxmeer; Dimitri Papalexopoulos, presidente di Titan Cement Group; Ilham Kadri, ceo di Solvay; Jim Hagemann Snabe, presidente di Siemens e Jacob Wallenberg, presidente di Investor AB. Alla riunione ha partecipato anche Vittorio Colao, ex ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale

Poco prima di entrare nella sede di Bankitalia per dare il via all’incontro, l’ex premier Mario Draghi aveva sottolineato: «Questo è uno dei tanti incontri che teniamo nel corso di questo rapporto. Questo si tiene a Milano ed è con la Ert, l’associazione dei presidenti e degli amministratori delegati dei più grandi gruppi industriali europei. Quindi, oggi è l’industria. E io ascolto». Il documento cui sta lavorando Draghi dovrebbe indicare all’Ue la strategia per competere nella grande sfida manifatturiera e tecnologica tra superpotenze, su cui Stati Uniti e Cina stanno investendo risorse miliardarie.

Il report che sta predisponendo Mario Draghi e che è atteso «subito dopo le elezioni europee», è «molto importante e sarà la road map per la prossima Commissione europea per migliorare la competitività dell’Europa». Così il presidente dell’Ert e presidente del gruppo Vodafone, Jean-Francois van Boxmeer lasciando la riunione con l’ex premier. «È una agenda molto ampia. Non posso parlare per conto di Draghi. Siamo venuti qui per dargli l’imput sull’industria europea. Rappresentiamo - ricorda il presidente dell’Ert - 60 grandi imprese in tutta Europa. Siamo venuti qui per dire cosa serve per essere più competitivi in futuro e avere successo nella transizione green che dobbiamo realizzare in Europa».

Per quanto riguarda le priorità «ce ne sono molte e, se fosse semplice, la più grande sfida da affrontare è il successo nella transizione energetica. Nello stesso tempo dobbiamo preservare - evidenzia - la competitività delle nostre imprese per competere con il resto del mondo come Cina e Usa e stare al passo sul fronte dell’innovazione. È un equilibrio delicato credo che dovremo adottare diverse misure nel futuro. Siamo venuti per dare il nostro input su questi temi. Draghi ci ha ascoltati e saranno input per il suo piano. Ce ne saranno altri», conclude.