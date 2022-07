Drax corre in Borsa, Londra chiede di tenere accese le centrali a carbone

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Drax ha il favore degli investitori alla Borsa di Londra, dopo aver comunicato che su richiesta del Governo britannico prolungherà l’attività di due centrali a carbone e di avere per questo anche alzato i target.

Drax ha reso noto che «in reazione alla crescente pressione sui mercati europei del gas e alle preoccupazioni sulla sicurezza delle forniture di elettricità quest’inverno nel Regno Unito, il Governo britannico ha chiesto ai proprietari di attività di generazione a base di carbone, inclusa Drax, di collaborare per prolungare temporaneamente l’attività di tali centrali». Quindi, «su richiesta del Governo, Drax ha raggiunto un accordo con National Grid, quale operatore del sistema dell’elettricità, in base al quale le due unità di produzione a carbone di Drax Power Station resteranno in attività per fornire un servizio nel caso di necessità invernali al sistema energetico britannico dall’ottobre 2022 al marzo 2023». Le due centrali non produrranno elettricità a fini commerciali per la durata dell’accordo, ma funzioneranno solo se e quando lo chiederà il National Grid. In base all’intesa, in ogni caso, Drax otterrà un pagamento per il suo servizio e sarà rimborsata per i costi in cui incorrerà, incluso quello del carbone.

In una dichiarazione il ceo di Drax, Will Gardiner ha ricordato che il gruppo è «il maggiore produttore di energia rinnovabili del Regno Unito, quale fornitore per 5 milioni di famiglie tramite le sue centrali a biomassa o idroelettriche» e che «resta impegnato a un futuro senza carbone». Drax ha anche reso noto che di riflesso al prolungamento dell’attività delle centrali a carbone e all’ottimizzazione della produzione e della logistica nelle altre centrali, ora prevede un Ebitda rettificato «leggermente superiore al margine più alto della gamma delle attese degli analisti».