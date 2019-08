Dr.Hauschka, l’approccio alla bellezza è ecosostenibile. E conquista le celebs Tra le clienti dell’azienda Jennifer Lopez e Madonna. Intervista alla ceo Lorenza Franchetti: «Il nostro segreto? Formulazioni naturali e filosofia responsabile. Ma anche tanta formazione». di Monica Melotti

3' di lettura



«Un processo produttivo unico e straordinario fatto di sostanze naturali in modo che la pelle possa riconoscerle immediatamente», cosi Lorenza Franchetti, ceo di Dr.Hauschka da cinque anni, spiega la missione e le scelte di sostenibilità dell’azienda, specializzata nella formulazione e produzione di medicinali antroposofici. Da questi deriva la cosmesi naturale e biologica, oggi sempre più diffusa e, soprattutto, amata dalla celebs di tutto il mondo.



All’origine di tutto c’è la figura di Rudolph Hauschka, chimico specializzato nella creazione di farmaci antroposofici e sostenitore della filosofia steineriana (con il marchio Wala), che nel 1967, a seguito dell’incontro con la farmacista Elizabeth Sigmund, inizia a creare una linea di cosmetici naturali, unendo il suo patrimonio di competenze in campo medico e le conoscenze sulle piante officinali della farmacista.

Il segreto: seguire i ritmi della natura

Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata: il marchio si è sempre più consolidato per offrire alla pelle, l’organo più esteso del nostro corpo, un abbraccio da parte della natura. «I nostri cosmetici vengono creati con le stesse erbe officinali usate per creare i medicinali omeopatici – spiega Franchetti -. Queste sostanze naturali non sono trattate con sostanze di origine chimica e non è previsto, come non lo è mai stato, alcun utilizzo di conservanti di sintesi. Ma non si tratta solo di un “claim”: le nostre erbe officinali vengono raccolte in un “giardino” a Bad Boll, vicino a Stoccarda, dove vengono coltivate circa 150 piante differenti».

La raccolta segue i ritmi della natura: «Steiner diceva “segui il ritmo e scoprirai cos'è la vita”. Un esempio? La calendula viene raccolta solo al mattino, dalle 5 alle 8, e poi viene messa, durante le fasi di preparazione dell'estratto, in container d'acciaio che vengono riscaldati all'alba e spenti al tramonto perché il composto, come il fiore, durante la notte deve riposare. E tutta la produzione segue questi cicli, che altro non sono il ritmo della vita», conclude la ceo.