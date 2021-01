Driiin porta a casa l’esperienza delle botteghe enogastronomiche del territorio

L'obiettivo del primo anno di vita è quello di estendere il servizio in altre province italiane (due dell'Emilia-Romagna e successivamente Roma e Torino) e di scalare velocemente tra i primi operatori italiani nel settore della spesa a domicilio, con l'idea di diventare (da qui a cinque anni) il principale punto di riferimento a livello nazionale per gli acquisti online di food legati a sapori e tradizioni alimentari locali.

Nel medio termine, invece, sono due le tappe fissate dai founder di Driin: avviare fra sei/nove mesi una raccolta fondi per dare continuità allo sviluppo del progetto e implementare in parallelo le potenzialità del software per offrire ai negozi nuovi servizi digitali a pagamento basati sull'analisi dei dati. La piattaforma, infatti, è pensata per essere un grande contenitore di informazioni relative alle abitudini di acquisto dei consumatori e per operare come strumento dinamico per gestire in autonomia attività di marketing e promozione profilate su misura. Molto più di un normale e-commerce del cibo, insomma.

Per “attirare” i consumatori sulla piattaforma, la startup si accolla i costi di consegna, non aggiunge alcun ricarico sui prodotti (i prezzi sono gli stessi del negozio) e mette a disposizione un sistema attraverso il quale si paga la spesa online con carta di credito o debito, un account PayPal e (prossimamente) anche l'app di Satispay.

Il modello di business si regge sulla sottoscrizione da parte dei negozi aderenti di un abbonamento annuale (variabile, a partire dal primo rinnovo, in funzione dei servizi utilizzati e in particolare delle personalizzazioni delle attività di comunicazione e advertising) che prevede un fisso mensile di 25 euro e una percentuale del 10% sul valore degli ordini ricevuti e processati attraverso la piattaforma. Dal “kick off” dell'attività scattato il 14 ottobre, come conferma Anguillari al Sole24ore, le transizioni sono aumentate del 7% settimana su settimana e al 31 dicembre gli ordini ricevuti sono stati poco meno di 800, per un valore complessivo di circa 33mila euro.