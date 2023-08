Drink e caffè di qualità in riva all'Arno

Le strade del quartiere che fiancheggiano il fiume sono ricche di ristoranti e wine bar informali ma a pochi passi dalla galleria Rifugio Digitale, in Lungarno Benvenuto Cellini n.1, c'è all'interno di un edificio del primo Novecento un locale di ristoro particolare, che merita sicuramente una tappa quando si passeggia in questa parte di Firenze. Si tratta del quinto coffee bar fiorentino firmato Ditta Artigianale ed la più recente opera di ristrutturazione della lunga serie di recuperi che stanno interessando l'intero quartiere di San Niccolò. Un tempo locale molto amato e frequentato dai fiorentini, oggi è caffetteria (la specialità della casa co-fondata nel 2013 da Francesco Sanapo), è laboratorio di panetteria e pasticceria ed è luogo da vivere durante tutto l'arco della giornata, dalla colazione all'aperitivo (è aperto dalle 7.00 alle 23.00), negli ambienti interni ispirati al mondo tropicale ma anche direttamente all'aria aperta grazie all'ampio spazio esterno che si affaccia su piazza Ferrucci. Pensato soprattutto per i residenti, il “nuovo Ditta” nasce con l'intento di riprendere il concetto di caffè letterario del secolo scorso e di diventare un'oasi di piacere dove incontrarsi davanti a una tazzina di espresso prodotto con miscele accuratamente selezionate nei Paesi d'origine o sorseggiando un coffee drink, costituendo anche un'ottima alternativa ai più trafficati locali del centro storico per una cena leggera. Alla carta si possono infatti scegliere piatti gourmet come l'Asparagus Pesto Toast con burrata o tofu o l'insalata Quinoa Bowl con salsa tahini artigianale, magari accompagnando il piatto con uno spirit preparato con l'ultima creazione di Peter in Florence, il London Dry Gin distillato sulle colline di Firenze, che di recente ha lanciato la Spring Limited Edition con zafferano e camomilla.



