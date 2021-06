Drink senza alcool: la scelta dei gin italiani, una tendenza in rapida ascesa

2' di lettura

Profumati, armoniosi, rassicuranti, freschi, soddisfano la voglia di concedersi un momento rilassante, una pausa rigenerante, soprattutto ora che comincia a farsi sentire il caldo estivo. Sono i cocktails analcolici. Chi li apprezza, può contare finalmente su una gamma di proposte creative interessanti. Non solo curiosi mix che danno vita a nuove creazioni, ma anche materie prime ricercate che si affacciano ora sul mercato.

Secondo la multinazionale inglese Diageo, che ha recentemente lanciato in alcuni mercati europei il Tanqueray 0.0%, versione analcolica del gin Tanqueray London Dry, nei prossimi tre anni le consumazioni di drink senza alcool o low alcool cresceranno del 23%, mostrando come il trend sia ormai inarrestabile: bere non vuol dire necessariamente bere alcool.

I gin, in particolar modo, sono in fermento su questo fronte, e un contributo importante arriva proprio dal nostro Paese: le eccellenze made in Italy di regioni come la Toscana iniziano a distinguersi.

La Famiglia Sabatini di Cortona ha deciso di dare vita a un nuovo progetto: GINO°, il primo distillato analcolico della casa. Ottenuto da un attento processo esclusivo di infusione di botanicals toscani - per la maggior parte provenienti da Villa Ugo, proprio a Cortona - come salvia, timo, foglie di olivo, lavanda e verbena, ha un equilibrio aromatico tipicamente mediterraneo.

Senza zuccheri o coloranti, senza aromi artificiali, vegano, si posiziona come l'essenza della naturalezza. All'olfatto è erbaceo dalle sfumature citriche, mentre al gusto le note balsamiche della salvia incontrano la freschezza tipica delle foglie di olivo, del timo e della verbena. Ideale servito con acqua tonica dry e una scorza di limone, ha un finale lungo e avvolgente dal carattere forte.