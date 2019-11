Drive Me Crazy, arriva la serie tv dedicata alla passione per i motori

2' di lettura

Arriva una nuova serie tv, si chiama Drive Me Crazy e racconta ai telespettatori le emozioni, l'adrenalina e le incredibili sensazioni che si provano in sella a una moto o guidando una macchina da corsa, proprio come i piloti più abili del mondo

La serie vede come protagonista Irene Saderini, giornalista sportiva e grande appassionata del mondo delle due e quattro ruote. È articolata in 6 episodi, prodotta da Red Bull Media House per Discovery Italia e in onda in esclusiva sul canale Motor Trend – canale 56 del Digitale Terrestre e 418 di Sky – sarà visibile in prime time a partire dal prossimo 13 novembre alle ore 22.15. Le prime due puntate, della durata di 30 minuti ciascuna, saranno trasmesse mercoledì 13 novembre, mentre le altre quattro andranno in onda durante le settimane successive.

Attraverso lo schermo della propria televisione, i telespettatori potranno guardare Irene Saderini cimentarsi in 6 sfide al limite dell'impossibile, come, ad esempio, partecipare al Red Bull Epic Rise, l'imperdibile competizione tra motorini truccati per raggiungere la vetta della temutissima “Pic del Truna”, un pendio infernale di 50 metri a Clusone, oppure effettuare un test per il Word Rally Championship (WRC) insieme ai piloti del team Citroën.

Il terzo episodio sarà incentrato su una gara di drifting, disciplina automobilistica basata sull'abilità del pilota nel controllare il veicolo in perdita di aderenza dell'asse posteriore, mentre durante la quarta puntata la giornalista si lancerà a tutta velocità in sella a una moto da enduro lungo i percorsi accidentati e fangosi di una gara di Hare Scramble.

Non mancherà un passaggio sui circuiti di Formula Uno insieme al team Toro Rosso e un test su una monoposto a ruote scoperte durante il Gp di Formula X Italian Series a Cervesina.