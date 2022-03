Drive My Car

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un attore e direttore teatrale si ritrova improvvisamente solo dopo la misteriosa morte della moglie. Un paio d'anni dopo, durante un viaggio di lavoro, l'uomo, non ancora ripresosi dalla perdita, si troverà a confrontarsi con una ragazza che gli farà da autista.

Uno dei film più importanti degli ultimi anni, è lo splendido adattamento di un romanzo di Haruki Murakami con cui il regista Ryusuke Hamaguchi fa i conti col tema dell'elaborazione del lutto, del rapporto tra realtà e finzione, passando per Cechov e non solo. A sorpresa ha ben quattro nomination: miglior film, miglior regista, miglior sceneggiatura non originale e miglior film internazionale. Quest'ultima categoria sembra già sua, ma meriterebbe anche più di un solo premio.