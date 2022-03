Drive My Car (Giappone)

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

L'assoluto favorito è lo splendido film giapponese, candidato anche nella categoria per il miglior film. Se in quel gruppo le speranze sono poche, la strada è spianata per la conquista dell'Oscar come miglior film internazionale, premio che in Giappone non va dal 2009, quando vinse «Departures» di Yojiro Takita. Il riconoscimento dell'Academy sarebbe, però, soltanto la ciliegina sulla torta per un'opera imperdibile e che si è tolta già grandissime soddisfazioni.