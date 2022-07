Droga e riciclaggio, a Bologna 43 arresti per associazione a delinquere

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Maxi operazione antidroga a Bologna, dove la Squadra mobile della Polizia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha eseguito nelle ultime ore 43 misure cautelari per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e riciclaggio. Sotto sequestro anche un milione di euro ritenuto provento di attività illecita.

Per Francesco Messina, Direttore centrale Anticrimine della Polizia, l'operazione “oltre che per il numero considerevole di soggetti indagati e tratti in arresto e per il rilevante traffico di sostanze stupefacenti disarticolato, appare significativa per l'ingente quantitativo di capitali prodotti dalle attività illecite e sottoposti a sequestro. Le indagini hanno accertato, oltre al traffico di droga, anche “raffinate tecniche di riciclaggio, coinvolgenti compiacenti esponenti del mondo delle scommesse, individuate grazie ad “accurate indagini patrimoniali”, finalizzate a “ privare i consessi criminali delle risorse necessarie per operare” e ad evitare l'inquinamento dell'economia legale”.