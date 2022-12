Drogheda, ponte del guado

Dal gaelico Droicheda Átha, “ponte del guado” è una cittadina che si sviluppa su due contee. Fondata nel 911 dai danesi, sorge sul suo lungo estuario, fattore che nei secoli l'ha resa un centro portuale importante. Come molte località irlandesi di dimensioni medio-piccole, merita di essere esplorata a piedi, andando alla ricerca delle sue vestigia medievali e dei murales del Drawda, Drogheda Urban Art Trail, nuovo programma multidisciplinare che culmina in un percorso di arte urbana in tutta la città incentrato su figure e momenti chiave del suo passato mitologico. Altro indirizzo da segnare è il Drogheda Museum Millmount, uno dei siti storici più significativi della contea di Louth. Situato su un grande tumulo, ben visibile da ogni parte della città, il museo è ospitato all’interno di un forte di origine normanna.

Dall'alto del complesso è possibile godere di una vista mozzafiato sulla Boyne Valley. Per una cena o un pranzo a Drogheda è consigliabile una pausa culinaria al The Grey Goose, autentico pub fedele alla tradizione. È affacciato sulla bella via tradizionale della città, serve cibo tutto il giorno e propone piatti caratteristici della cucina irlandese, con un'ottima selezione di birre e l'immancabile musica dal vivo in orario serale. Un indirizzo per dormire è invece quello dell'unico 4 stelle della città, The D Hotel, che sorge sulla riva del fiume Boyne, con vista anche sul centro medievale della città. E' caratterizzato da un design piacevolmente contemporaneo e ospita la Goodwins Steakhouse & Grill Bar, ideale per la cena, ma anche per il brunch o per un afternoon tea.