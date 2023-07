Dromoland Castle, Contea di Clare

Il maestoso castello a cinque stelle di Dromoland era la dimora ancestrale degli O'Brien, il cui lignaggio risale a 1.000 anni fa. Lo sfarzoso arredamento e il cibo raffinato sono solo due degli ottimi motivi per sceglierlo per un soggiorno. Tra gli elementi che ne definiscono l’unicità, anche un campo da golf e gli oltre 200 ettari della tenuta. Il castello è in una zona isolata in mezzo al verde, ma molto vicino all’aeroporto di Shannon, che è collegato direttamente all’Italia e a solo mezz’ora dalla cittadina di Limerick, di fondazione vichinga. Merita una visita per godersi delizie come quelle del Milk Market, attivo dal 1852, o fare un passaggio alla Limerick City Art Gallery, all’interno di un bell’edificio storico, che permette di scoprire grandi artisti irlandesi come Jack B Yeats, fratello del famoso scrittore, e Seán Keating. Da non perdere, una tappa all’antico pub di inizio ‘800, The White House, rifugio di poeti, scrittori e intellettuali, in cui poter assistere, con un pizzico di fortuna, anche a una reading session.

