Spagna: no definitivo del Congresso a Feijòo. Ucraina: Putin autorizza vendita attività russe di Intesa. Ambasciatore russo: fase drammatica in rapporti Russia-Italia

12:31 Ucraina: amb. Paramonov, fase drammatica in rapporti Russia- Italia

“I rapporti della Russia con l’Italia, a mio avviso, stanno vivendo un momento drammatico”. Lo ha detto l’ambasciatore russo in Italia, Alexey Paramonov, nel corso di un’intervista a Ria Novosti. “Vediamo come per un anno e mezzo, sotto l’influenza dell’appartenenza al blocco (occidentale, ndr), delle pressioni esterne e delle emozioni, l’Italia si è trovata unilateralmente staccata dalla Russia. Roma è stata coinvolta in tutte le possibili azioni anti-russe: fornitura di armi e dati di intelligence al regime di Kiev, diffusione della propaganda ucraina anti-russa e così via. Purtroppo, come il resto dei Paesi della Nato, la Repubblica Italiana è diventata indirettamente parte del conflitto ucraino dalla parte di Zelensky”. Per Paramonov “bisogna ammettere che il danno alle relazioni bilaterali è stato enorme, ma probabilmente il punto di non ritorno non è stato ancora superato. È solo che restare in un equilibrio instabile sul bordo non è certo una decisione buona ed equilibrata”.