Droni e tecnologie spaziali col Mediterranean Aerospace Matching

4' di lettura

Nella settimana che vede svolgersi in Italia la seconda edizione del “G20 Space Economy Leaders Meeting” focalizzato sui temi scelti dalla presidenza italiana (People, Planet, Prosperity) e in preparazione del G20 dello spazio in programma a ottobre, la Puglia, con l'iniziativa all'aeroporto di Grottaglie del Mediterranean Aerospace Matching (Mam), sarà uno degli snodi importanti.

Per tre giorni, dal 22 al 24 settembre, focus sulle tecnologie spaziali e sulla loro applicabilità, sui progetti delle grandi aziende e delle start up (25 quelle selezionate), sulla sicurezza dei droni specie se usati in ambiti delicati, sulle dimostrazioni sperimentali. Sarà un confronto che coinvolgerà operatori, rappresentanti di agenzie, amministrazioni pubbliche, fondi di investimento, Università, mondo tecnico e scientifico. Le start up, in particolare, potranno incontrare operatori internazionali con la piattaforma digitale Fiera Smart 365 messa a disposizione da Ice-Agenzia.

Saccoccia (Asi): ruolo chiave delle attività spaziali

«Crediamo che le attività spaziali giocheranno un ruolo chiave negli anni a venire per rafforzare le fondamenta di tre pilastri essenziali come Persone, Pianeta e Prosperità, la trilogia scelta dall'Italia per il tema di questa edizione stabilendo una chiara priorità per la comunità del G20» dichiara Giorgio Saccoccia, presidente dell'Asi, Agenzia spaziale italiana, protagonista del Mediterranean Aerospace Matching di Grottaglie insieme a Dta, il Distretto tecnologico aerospaziale, Regione Puglia, Ita (Italian Trade Agency), Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), Aeroporti di Puglia (AdP), Arti (Agenzia regionale per la Tecnologia e l'Innovazione) e Puglia Sviluppo (società finanziaria per l'attrazione degli investimenti). Presenti anche Boeing, Leonardo, Lockheed Martin, Avio Ae r o e Intesa San Paolo. Tra le realtà pugliesi saranno presenti Exprivia e il Gruppo hi-tech italiano Angel con le aziende Sitael (la più grande realtà privata nel settore dello spazio e leader mondiale nei piccoli satelliti), Blackshape, Eikontech, Skycomm e Sit.

«Le risorse spaziali - ha detto Saccoccia in avvio il 20 settembre del G20 Space Economy Leaders Meeting - sono sempre più legate ad aree vitali come comunicazioni, trasporti, salute, agricoltura, ambiente e clima, che aprono la strada a un’ampia gamma di industrie e a nuovi mercati, con conseguente occupazione, aumento delle opportunità e migliori standard di vita nei Paesi di tutto il mondo».

Verso i network per trasporti spaziali

«Nel Mediterranean Aerospace Matching a Grottaglie - osserva ancora il presidente dell'Asi - tratteremo il futuro trasporto terrestre. E speriamo che in un futuro non lontano l'Italia abbia il suo network di trasporti spaziali e suborbitali. Vorremmo che Grottaglie fosse il primo». Lo scalo pugliese, sottoposto ad una serie di investimenti da parte di AdP negli ultimi tempi, è stato già riconosciuto da tempo come primo spazioporto italiano. A fine anno potrebbe essere ulteriormente definito il quadro regolatorio dopo la prima versione del regolamento per l'esercizio degli spazioporti che è dell'anno scorso.