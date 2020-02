Droni, il mercato prende quota Cento milioni di euro i ricavi 2018. Preoccupa il nuovo regolamento europeo di Enrico Netti

Le società che forniscono servizi professionali con i droni si lasciarono alle spalle un buon 2018, gli ultimi bilanci disponibili risalgono a quell’anno, archiviato con un giro d’affari di cento milioni di euro diviso tra produttori di beni e fornitori di servizi. A dirlo è la prima edizione dell’Osservatorio droni del Politecnico di Milano «Droni: pronti al decollo!», presentato l'11 febbraio, che analizza l’andamento dei servizi forniti alle aziende (B2b) e alla Pubblica amministrazione (B2g) escludendo quelli militari e i modelli consumer.

Mercato frammentato

Un mercato molto frammentato e fatto da piccole realtà: i tre quarti sono aziende che occupano fino a 9 dipendenti e nel maggiore numero dei casi (86%) sono “operatori” che forniscono i servizi. Come presenza territoriale nel Nord-Ovest c’è il maggiore numero di aziende mentre nelle altre aree la quota è intorno al 21-23 per cento.

Attese positive

Per quanto riguarda il sentiment degli imprenditori è positivo: poco più dei due terzi delle 700 imprese, di cui 650 hanno richiesto l’autorizzazione all’Enac, che operano nel settore si attendono una forte crescita dell’attività nei prossimi tre anni anche grazie a oltre 250 progetti di applicazioni industriali, di cui la circa la metà sperimentali.

«Il comparto civile sembra avere tutte le caratteristiche per potersi sviluppare - spiegano Alessandro Perego e Giuseppe Sala, direttore del dipartimento di Ingegneria gestionale e direttore del dipartimento di Scienze e tecnologie aerospaziali -. È un mercato emergente, con piccole aziende ma con un grande potenziale di crescita».

I droni censiti, ovvero registrati presso l’Enac, alla fine del 2019 erano quasi 14mila contro i 2.426 del 2016. Purtroppo non si investe molto in ricerca e sviluppo mentre sarebbe auspicabile, segnalano i curatori dell’osservatorio, una strategia di open innovation con rapporti di collaborazione con università e centri di ricerca. Una via percorsa solo da un quarto delle aziende. Le aree di applicazione più utilizzate dei droni sono quelle delle ispezioni e sopralluoghi e del trasporto sebbene quest’ultimo sia a livello di test.