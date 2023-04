Ucraina, ultime notizie. Nato, 2% Pil sia spesa minima per la difesa. Shoigu, missili Iskander trasferiti in Bielorussia

8:40 Isw, ulteriori progressi delle milizie Wagner a Bakhmut



I combattenti del Gruppo Wagner hanno fatto ulteriori progressi nel centro di Bakhmut, città dell’Ucraina orientale dove sono in corso da mesi violenti combattimenti. Lo riferisce il think tank statunitense Isw (Insitute for the study of the war). Dopo aver preso il palazzo dell’amministrazione comunale la notte del 2 aprile, sono state pubblicate nuove immagini riprese da un drone che mostrano le milizie di Yevgeny Prigozhin mentre issano le bandiere russe sulle macerie dell’edificio amministrativo distrutto il 3 aprile. Diversi blogger militari russi hanno inoltre diffuso un’immagine di un combattente Wagner in piedi davanti all’edificio dell’amministrazione comunale di Bakhmut prima che venisse distrutto. Il gruppo Wagner probabilmente continuerà a cercare di consolidare il controllo del centro di Bakhmut e a spingersi verso ovest, attraverso le aree urbane, in direzione di Khromove.