Ds: il 2024 sarà l’anno fondamentale per il marchio di lusso francese

3' di lettura

L’elettrificazione al centro della strategia con una gamma elettrificata già dal 2019 e importanti novità in arrivo nei prossimi anni. L’ultimo annuncio, in ordine di tempo, riguarda la svolta del 2024, quando verrano prodotte solo automobili elettriche. Nello stesso anno sarà anche il momento del debutto di Ds 4 E-Tense 100% elettrica (oggi è disponibile in versione ibrido Plug-In da 225 cv) e della piattaforma Stla Medium, il primo progetto 100% elettrico del gruppo Stellantis.

Post-production : Astuce Productions

Il successo E-Tense e leader in emissioni

Il successo della gamma E-Tense deriva dalla ricerca e sviluppo portato avanti in ambito motorsport, ricordiamo infatti che Ds è il primo marchio premium ad essere entrato nel campionato di Formula E ed ha all’attivo due vittorie mondiali costruttori e piloti. Un successo che si riflette anche sul mercato italiano, dove Ds ha una quota sul mercato dei veicoli elettrici e ibridi che è tripla rispetto a quella sul mercato totale (1,2% vs 0,4%), a riprova del successo che i modelli elettrificati del brand francese hanno riscosso nei confronti dei clienti italiani.

Loading...

Post-production : Astuce Productions

Nel 2020 Ds è stato il marchio multi-energy leader in Europa con le più basse emissioni medie di CO 2 (83,1 g/km), grazie alla sua gamma elettrificata (che ha totalizzato il 33% delle immatricolazioni).

Post-production : Astuce Productions

Ds 3 Crossback E-Tense: il primo modello elettrico

Il primo B-Suv premium 100 % elettrico del mercato, è stato Ds 3 Crossback E-Tense. Il suv compatto monta un motore elettrico da 100 kW (136 cv) e 260 Nm, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 50 kWh e da un sistema di recupero di energia alla decelerazione e in frenata. L’autonomia è di 320 km (ciclo di omologazione Wltp). Le prestazioni rivoluzionano anche la guida, con accelerazioni da 0 a 50 km/h in soli 3,3 secondi.

La ricarica rapida da 100 kW offre la possibilità di ricaricare 9 chilometri al minuto e di raggiungere l’80 % di ricarica in 30 minuti. Per effettuare la ricarica della batteria a domicilio, il brand Ds propone della Smart Wallbox connessa, con una versione trifase che consente una ricarica completa in sole 5 ore. Un’altra versione di ricarica monofase permette di ricaricare il 100 % della batteria in 8 ore.