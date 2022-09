DS 3 Crossaback

La DS3 Crossback rientra a pieno titolo tra le auto elettriche compatte grazie ad una lunghezza di 412 centimetri. DS 3 Crossback è il secondo modello della nuova generazione di suv del brand francese. Icona dello stile High-Tech DS, l’auto dispone di tutte le caratteristiche per sedurre clienti esigenti alla ricerca di un'esperienza automobilistica unica e porta a bordo equipaggiamenti d'avanguardia proposti su tutta la gamma. Tra gli altri il Drive Assist, un aiuto alla guida che apre la strada alla guida autonoma di secondo livello e la frenata di emergenza automatica fino a 140 km/h. Sviluppata sulla piattaforma Cmp, prodotta in origine da Psa e ora all'interno del Gruppo Stellantis, la versione 100% elettrica E-Tense dichiara un'autonomia superiore a 300 km nel ciclo Wltp e la possibilità di ricaricare l'80% della batteria in 30 minuti. Tutto questo con l'abitabilità interna preservata dall'integrazione strategica della batteria sotto il pianale. Nel dettaglio la versione scelta è la DS 3 Crossback E-Tense So, lunga 412 cm, larga 179 cm, alta 153 cm con un bagagliaio da 350 a 1.050 litri. Nella versione E-Tense So Chic costa 40.200 euro con motorizzazione elettrica (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 100 kW/136 cavalli ed una coppia massima di 260 Nm. La trazione è anteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,7 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 150 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.525 kg.

