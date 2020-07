DS 3 Crossback E-Tense, la piccola più chiccosa

Ricercato crossover in formato tascabile coi suoi 412 cm è poco più lunga di un'utilitaria, oltre che personalizzabile con colori a contrasto fra tetto e carrozzeria. All'interno la qualità è da vettura premium grazie a pelle e tessuti ispirati al mondo della moda. A cui si aggiunge una buona dose di originalità nel cruscotto che è digitale e per i comandi nella consolle. Versione consigliata soprattutto nell'utilizzo in città è quella a batteria E-Tense che ha un'autonomia di 320 km. E' in vendita 39.000 euro esclusi però gli incentivi in arrivo che possono arrivare a coprire anche la metà del prezzo.