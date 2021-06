DS 3 Crossback E-Tense traino fino a 1.200 kg

Ds ha riorganizzato di recente gli allestimenti e le dotazioni del suo modello più compatto. La crossover francese è ora disponibile in quattro varianti con un equipaggiamento di serie molto più completo rispetto al passato. L'elettrica E-Tense come è noto è accreditata di una potenza di 136 CV per un'autonomia che supera i 300 km. La versioni entry level So Chic e Performance Line offrono di serie i cerchi da 17”, il clima automatico monozona e il display dell’infotainment da 10,3 pollici, ai quali la variante più sportiva aggiunge gli interni rivestiti di Alcantara e pelle e la pedaliera di alluminio. Le più ricche Grand Chic e Performance Line+ integrano ulteriormente le dotazioni con i cerchi da 18 pollici, i gruppi ottici DS Matrix Led Vision e il keyless, oltre all’abitacolo rivestito di pelle e Alcantara per la Performance Line con sedili regolabili elettricamente.

