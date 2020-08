Ds 3 Sportback E-Tense la più sfiziosa delle elettriche Psa

La E-Tense è la versione elettrica del crossover del brand di lusso di Psa. La carrozzeria non è diversa da quella delle varianti col motore termico: grande mascherina esagonale, fari lunghi e sottili, luci diurne verticali, maniglie nascoste nelle portiere che escono avvicinandosi all'auto se si ha la chiave in tasca. Gli unici dettagli per distinguere la versione a batteria sono le finiture satinate e il logo E-Tense. Lo stile ricercato della carrozzeria viene riproposto anche negli interni. I motori elettrici e di conseguenza anche l'autonomia sono gli stessi adottati dalla cugine sia di Peugeot che Opel.